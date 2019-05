Robben verklaart vertrek bij Real Madrid: "Het was niet alleen Ronaldo"

Arjen Robben's situatie bij Real Madrid veranderde tien jaar geleden gigantisch toen Florentino Perez terugkeerde als voorzitter van de club.

De Nederlander geeft politieke spelletjes de schuld van zijn vertrek bij , nadat eerder altijd de komst van Cristiano Ronaldo als reden werd genoemd. Robben vond het 'lastig' om de club te verlaten, maar voegt ook toe dat zijn vertrek naar daarna zijn beste keuze in zijn carrière is gebleken.

De 35-jarige vleugelaanvaller neemt zaterdag officieel afscheid van de Duitse kampioen in de finale van de tegen . Robben kijkt terug op tien extreem succesvolle jaren. Hij won zeven landstitels op rij en acht in totaal. Daarnaast legde hij al vier keer beslag op de beker en won hij de in 2013.

Toch had hij dat allemaal moeten missen als hij in 2009 niet naar de uitgang werd gedreven bij Real Madrid. Robben speelde twee seizoenen in het Bernabéu, maar Florentino Perez` terugkeer zorgde voor een gigantische ommezwaai. De club haalde Cristiano Ronaldo voor een toenmalig wereldrecord en Robben behoorde tot de groep spelers die plaats moesten maken, al geeft hij zelf aan die beslissing niet werd gemaakt vanwege voetbaltechnische redenen.

"Het werd lastig voor mij vanwege de nieuwe voorzitter bij Real Madrid", aldus Robben in gesprek met Goal en SPOX. "Ik voelde me eigenlijk erg goed daar en speelde sterk, maar toen kwam er politiek bij kijken en kreeg ik geen echte kans meer, dus moest ik de beslissing maken of ik daar wilde blijven vechten of dat ik mijn carrière elders zou voortzetten."



"Het was niet alleen Ronaldo. Perez keerde terug als voorzitter. Hij kocht Ronaldo, maar ook Kaka, [Karim] Benzema en Xabi Alonso. Real gaf zo veel geld uit en ons werd verteld dat ze geld moesten terugverdienen met de verkoop van spelers", memoreert Robben, die niet lang hoefde te wachten op een aanbieding van een andere club.

De routinier legt uit hoe Bayern München alles op alles stelde om hem binnen te halen. Toenmalig captain Mark van Bommel en trainer Louis van Gaal speelden een grote rol in het overtuigen van Robben. "Ik sprak met Mark en met Van Gaal. Hij vertelde me wat voor plannen hij had voor mij. Allebei maakten ze heel duidelijk dat ze wilden dat ik naar München zou komen."

"Ik weet nog dat de beslissing niet gemakkelijk was. We zaten als familie bij elkaar en praatten het er over. Het ging ten slotte wel om het verlaten van een grote club als Real Madrid. Vanaf dat moment zou er geen weg meer terug zijn. Bayern was op dat moment niet zo succesvol in Europa en mijn doel was altijd om de Champions League te winnen. Ik wilde bewijzen dat ik goed genoeg was. Mijn overstap naar Bayern is de beste beslissing in mijn carrière gebleken."