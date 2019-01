Robben te gast bij PSV: "De toekomst ligt nog open"

Arjen Robben heeft de afgelopen tijd veel aanbiedingen gekregen, zo geeft de aanvaller van Bayern München maandag tegenover verschillende media aan.

De routinier beschikt bij der Rekordmeister over een aflopend contract, waardoor veel clubs interesse tonen. Ook onder meer PSV loert op Robben, zo onthulde directeur Toon Gerbrands eerder. "Ik ben enorm blij en trots met de drukke dagen de afgelopen tijd", zegt Robben.

"Mijn vader, die ook mijn zaakwaarnemer is, heeft het heel erg druk gehad. Het is altijd fijn dat clubs interesse hebben. Maar zoals ik eerder al zei: de toekomst ligt nog open. Ik wacht en wil ook nog even wachten. Ik wil nu weer fit worden en me bij de selectie voegen." De Nederlander wil nog een half jaar vlammen bij Bayern, voor hij in de zomer vertrekt naar een nog onbekende club.



"Ik zal niet wachten tot het allerlaatste moment, want met mijn gezin moet ik ook een beetje plannen. Maar het voelt als een privilege dat clubs interesse tonen", aldus Robben, die met Bayern op trainingskamp is in Qatar en maandag een bezoekje bracht aan de training van PSV. De veteraan ontkent dat er toen veel is gesproken over een terugkeer naar de Eindhovense club.



"Ik ben vanochtend alleen even langs geweest bij PSV omdat ik daar een paar goede vrienden heb, zoals Mark van Bommel (hoofdtrainer, red.). Ik was daar alleen om de training te bekijken en om wat bij te praten met oude vrienden. Zoals ik al zei: de toekomst ligt nog open. Het kan alle kanten op. We moeten nog even wachten en dan zien we wel wat het wordt."