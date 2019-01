Robben senior reageert op 'onzin' omtrent begeerde zoon

Arjen Robben wordt de laatste 24 uur door verschillende Japanse media hevig in verband gebracht met een overstap naar FC Tokyo. Onterecht, zo blijkt.

De 35-jarige aanvaller, die over een aflopend contract beschikt en zodoende komende zomer Bayern München gaat verlaten, is nog lang niet op weg naar het Aziatische land, verzekert Hans Robben. Volgens onder meer Yahoo Sports , Japan Times en Sports Nippon lonkt voor Robben de stap naar de club uit de Japanse hoofdstad. Robben zou bij meer clubs uit Japan in beeld zijn, maar zou zelf eerder neigen naar FC Tokyo uit de J-League.

Zijn vader annex zaakwaarnemer Hans laat echter weten dat een transfer allesbehalve beklonken is en walificeert de verhalen als 'geruchten' en 'onzin'. "Hij wil nu fit worden, een beslissing over zijn toekomst heeft hij nog niet gemaakt", zo laat hij weten in gesprek met Sky Deutschland . Naast Japan zouden ook Chinese clubs en partijen uit het Midden-Oosten interesse hebben in de voormalig Oranje-international.



Eerder werd bekend dat zowel FC Groningen en PSV, twee voormalig werkgevers van de buitenspeler, graag willen zien dat Robben terugkeert. "We pushen Arjen absoluut niet, want dat heeft geen enkele zin. Hij is verstandig en wijs genoeg om zijn eigen beslissingen te nemen. Wij wachten dat dus rustig af", zo meldde Groningen-directeur Hans Nijland eerder.