Robben opgetogen: "Ik was bijna 30, maar maakte dankzij hem toch stappen"

Arjen Robben kreeg in zijn tien jaren bij Bayern München met verschillende trainers te maken. Eén van hen sprong er wat hem betreft bovenuit.

Voor Robben kwam zaterdag met het veroveren van de DFB-Pokal (0-3 zege op ) een einde aan zijn dienstverband bij . De 35-jarige aanvaller zag het afgelopen decennia verschillende trainers de revue passeren in de Allianz Arena, waaronder Louis van Gaal. Toch zet Robben een andere naam bovenaan zijn lijstje met favoriete oefenmeesters.



De oud-international van Oranje kende goede en slechte tijden bij der Rekordmeister, maar kijkt overwegend positief terug op de Duitse episode van zijn loopbaan. Zo was daar de prijzenregen in 2013, toen naast de titel en de beker ook de werd veroverd. Robben kroonde zich tot matchwinner in de finale tegen (2-1 overwinning). "Ook in de jaren na die triple heb ik ontzettend genoten. Niet alleen van de prijzen die we pakten, ook van het voetballen onder Pep Guardiola bijvoorbeeld. Ik wil andere trainers niet tekortdoen, maar Guardiola was de beste met wie ik heb samengewerkt", blikt hij terug in gesprek met Voetbal International.



"Hoe hij over voetbal denkt en de manier waarop hij dat overbrengt op de spelers. Dat was een ongelooflijke belevenis", vervolgt de bij Bayern afgezwaaide routinier zijn lofzang op de huidige manager van . "Bij elke club waar Guardiola werkt, kun je meteen zien dat híj daar de trainer is. Pep drukt overduidelijk zijn stempel op het spel. Hij ontwikkelt spelers naar een hoger niveau en laat ze ook in teamverband beter renderen."



"Toen Guardiola bij Bayern kwam, was ik al bijna dertig jaar. Normaal gesproken ontwikkel je jezelf dan niet echt meer als speler. Maar ik heb het gevoel dat ik onder leiding van Pep echt nog stappen heb gemaakt. Hij liet me op verschillende plekken spelen: op de vertrouwde rechtsbuitenpositie, maar ook als centrumspits en middenvelder. Ik heb onder hem zelfs als wing-back gespeeld, over de hele flank. Die variatie was uitdagend, superleuk en leerzaam", zo besluit Robben.