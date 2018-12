Robben: "Nog één keer alles geven voor de club"

Arjen Robben kondigde onlangs zijn afscheid bij Bayern München aan en die mededeling geeft hem rust. Wel wil hij nog enkele doelen waarmaken.

Er is een druk van zijn schouders gevallen, beaamt de 34-jarige aanvaller op de officiële clubsite. "Ik voel me nu gelukkig, want ik hoef me alleen te focussen op presteren nu iedereen weet dat het mijn laatste seizoen is. Dat is belangrijk voor mij", aldus Robben.

De Nederlander is bezig aan zijn tiende seizoen bij de club en kijkt terug op een intense periode vol hoogtepunten, waaronder de CL-winst in 2013. “Ik dacht vorig seizoen al veel over mijn toekomst na. Ik besloot toen om mijn contract nog te verlengen. Na twee maanden in het huidige seizoen begon ik weer na te denken. Ik besloot dat het de juiste tijd was om het aan te kondigen. Ik wilde eerlijk zijn tegenover de supporters."

Toch probeert hij nog niet te veel na te denken over het afscheid, want hij wil nog een aantal doelen waarmaken met zijn ploeg, waar Niko Kovac sinds dit seizoen de scepter zwaait. "Ook individueel heb ik nog doelstellingen. Na de winterstop ga ik nog één keer alles geven voor de club. Ik heb het gevoel dat we nog steeds een succesvol seizoen kunnen draaien", meent de vleugelaanvaller, die in de Champions League heeft geloot tegen Liverpool.

De verliezend finalist van vorig jaar vormt geen angstbeeld voor Robben, integendeel: "Als ik een tegenstander had moeten uitkiezen, was het waarschijnlijk ook Liverpool geweest. Alleen al voor de sfeer. Natuurlijk is het een erg sterke ploeg, maar als je de Champions League wil winnen, moet je de beste ploegen verslaan. Als we onszelf blijven verbeteren, zijn wij klaar voor een topwedstrijd."

Dat gaat de club doen met Kovac aan het roer, al leek een voortijdig vertrek van de trainer aanstaande. Inmiddels draait de ploeg beter onder zijn leiding, tot opluchting van Robben. " Het is echt een hele aardige gast. Ik mag hem erg graag. Het is ook leuk om met hem samen te werken. Hij is erg eerlijk en direct. Het is een nieuwe ervaring. Het is nooit makkelijk om een grote club te managen, ook niet voor hem. Dat kon je ook wel zien, maar hij heeft de eerste test doorstaan.”