Robben krijgt advies: "Je moet zo'n speler uit de wind houden"

Leo Beenhakker juicht een terugkeer van Arjen Robben in Nederland toe. De routinier vertrekt na dit seizoen bij Bayern München.

Robben loopt na dit seizoen uit zijn contract en het is niet uitgesloten dat hij zijn carrière afsluit in de Eredivisie. PSV nam al contact op met de aanvaller en ook FC Groningen zou op het vinkentouw zitten. Beenhakker is positief over een mogelijke terugkeer in ons land.



"Dat zou ik heel mooi vinden", zegt de 76-jarige Rotterdammer in een interview met het Algemeen Dagblad . Hij vraagt zich echter af of Robben er verstandig aan zou doen om naar FC Groningen te gaan: "Zo'n speler kan nooit meer anderhalf uur lang de vuile meters maken die je moet maken: je moet hem uit de wind houden."



"Dat is makkelijker als je tien goede voetballers om je heen hebt dan wanneer je bij FC Groningen elke week keihard moet vechten om je punten te halen." De 34-jarige Robben begon zijn loopbaan bij FC Groningen en via PSV, Chelsea en Real Madrid kwam de linkspoot in 2009 bij Bayern terecht.



Mark van Bommel bevestigde al dat PSV contact heeft gezocht met Robben. "Hij moet die keuze maken, hij is een op en top prof. Daarom houdt hij het ook zo lang vol. Hij is verstandig genoeg om die keuze zelf te maken." Robben kampt momenteel overigens met een bovenbeenblessure en deed zaterdag daarom niet mee tegen Eintracht Frankfurt.