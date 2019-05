Robben kan over Ajax-duo met zekerheid zeggen: "Daar zit een goede kop op"

Arjen Robben is blij dat het Nederlandse voetbal in de lift zit. De voorbije jaren werd er regelmatig gesproken over een crisis.

Door de goede prestaties van het en van de laatste tijd is men tegenwoordig optimistisch gestemd. Robben ziet dat bepaalde uitzonderlijke talenten de kar trekken.



"In clubverband hebben we dat bij Ajax gezien en ook bij Oranje hebben ze een steeds grotere inbreng", stelt Robben in gesprek met Voetbal International. Robben erkent dat Frenkie de Jong een groot talent is, maar wil zich in het vraaggesprek vooral lovend uitlaten over de spelers die hij zelf nog heeft meegemaakt bij Oranje, zoals Matthijs de Ligt en Donny van de Beek.



"Talent en kwaliteit hebben ze, dan is het volgens mij doorslaggevend welk karakter ze hebben. Ik heb in al die jaren heel wat jongens voorbij zien komen, dan leer je spelers aardig inschatten. Over De Ligt en Van de Beek kan ik met zekerheid zeggen: daar zit een goede kop op", aldus de buitenspeler van , die het debuut van De Ligt in Oranje nog goed kan herinneren.



Robben was onder de indruk van hoe de verdediger zich herstelde na de moeizame wedstrijd tegen Bulgarije. "Hij moest even slikken, maar is er geen moment van in de war geraakt. Op zeventienjarige leeftijd. Dat zegt genoeg over zijn mentale kracht. Net als bij Matthijs kun je ook bij Donny zien hoe hij leeft voor zijn sport en hoe hard hij werkt aan zijn ontwikkeling."