Robben hervat training bij Bayern München

Arjen Robben heeft zondag weer meegetraind bij Bayern München. De routinier staat al sinds eind november buitenspel met een bovenbeenblessure.

Door die kwetsuur miste Robben onder meer de tweede Champions League-wedstrijd tegen Ajax en de laatste acht duels van Bayern in de Bundesliga. De Duitse kampioen meldt zondagmiddag via de officiële kanalen dat Robben in een sneeuwachtig München de groepstraining heeft hervat.



Behalve de voormalige Oranje-international deden ook Thiago Alcantara, Franck Ribéry en Manuel Neuer weer mee. Ook zij waren er zaterdag niet bij toen Bayern een gevoelige nederlaag leden bij Bayer Leverkusen. Het team van coach Peter Bosz was met 3-1 te sterk.



❄️🌨️ Good news from Säbener Straße:https://t.co/sy5ykTvdge — FC Bayern English (@FCBayernEN) 3 februari 2019

Of Robben zijn rentree kan maken in de bekerwedstrijd van komende woensdag, is nog niet bekend. De Rekordmeister staat dan in de derde ronde van de DFB Pokal tegenover Hertha BSC (uit). Vorige week zei de vleugelaanvaller nog dat zijn rentree er nog niet aan zat te komen."Het gaat wel iets beter. Of stukken beter. Maar het duurt nog wel even voor ik weer wedstrijden kan spelen", sprak Robben op Radio538. Hij hoopt op tijd fit te zijn voor de eerste Champions League-wedstrijd tegen Liverpool, op 19 februari (uit). "Daarvoor hebben we nog een tijdje. Dat is zeker een mooi affiche."