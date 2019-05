Robben: "Guardiola is voetbalgek op een positieve manier"

Arjen Robben beschouwt Josep Guardiola als "tactisch briljant". De Nederlander werkte met veel plezier samen met de Spanjaard bij Bayern München.

Na de beslissing genomen te hebben om te verlaten, koos de Catalaanse coach ervoor om in 2013 zijn loopbaan te vervolgen bij . Guardiola was drie jaar werkzaam in Duitsland en werd in die periode driemaal landskampioen, won tweemaal de en eenmaal het WK voor Clubs.

In gesprek met Goal en SPOX vertelt Robben, die deze zomer afscheid neemt van Bayern, over Guardiola: "Hij is tactisch briljant. Ik had veel plezier onder hem en bleef mezelf ontwikkelen. Ook omdat hij me op verschillende posities heeft gebruikt. Pep heeft hier een heel speciale speelstijl neergezet. Hij is voetbalgek op een positieve manier."

De enige smet op het dienstverband van Guardiola bij Bayern wordt gezien is het uitblijven van succes in de . Robben ziet dat niet als een probleem, waar een nodige hoeveelheid geluk nodig is om succes te boeken.

"We hadden pech met blessures. Je zult nooit weten wat er zou zijn gebeurd als iedereen fit was geweest. Toen waren we zo sterk dat er zeker meer mogelijk was geweest. Ik vind het jammer dat we geen succes hadden."

"Sommigen zeggen dat Pep niet succesvol was in München omdat hij de Champions League niet won. Ik ben dit niet van mening. Onder Pep speelden we fantastisch voetbal en stonden we drie keer in de halve finale van de Champions League. Ik weet dat coaches ook op titels worden beoordeeld, maar ik ben iemand die het anders ziet. Voetbal is niet altijd eerlijk."

Sinds Guardiola in 2016 vertrok is Bayern niet verder gekomen dan de laatste vier in Europa, maar Robben weigert te accepteren dat de Duitsers de aansluiting met de elite zijn verloren. "Nee. Als je permament op zo'n hoog niveau speelt, ben je verwend."

"Als het dan niet werkt, zoals dit seizoen tegen in de achtste finales, is dat ongebruikelijk. Maar onze tegenstander heeft de finale bereikt. Dat zegt alles. De club zal zich volgend seizoen blijven ontwikkelen. Er komen nieuwe spelers en sommige veteranen zullen vertrekken."