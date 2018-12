Robben gelukkig: "Het is een epische wedstrijd, de sfeer wordt fenomenaal"

Arjen Robben is gelukkig met de loting van Bayern München in de achtste finales van de Champions League. De Duitsers ontmoeten Liverpool.

Hoewel in het kamp van Bayern wordt erkend dat Liverpool de 'zwaarst mogelijke' tegenstander is, ziet Robben twee prachtige wedstrijden voor zich. De aanvaller spreekt op de website van Bayern van een 'prachtige loting'. "Het is een epische wedstrijd", vindt de Nederlander, die deze maand aankondigde bezig te zijn aan zijn laatste seizoen in Beieren. "Liverpool is een fantastische ploeg die een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. Ze hebben topspelers in de gelederen, veel snelheid in de ploeg, veel creativiteit in de voorhoede en het is echt een team. De sfeer zal fenomenaal zijn. Het is een prachtige loting; voor elke voetballer is het een droom om zo'n wedstrijd mee te maken."



Der Rekordmeister werd ten koste van Ajax groepswinnaar en had ook minder sterke ploegen kunnen treffen, weet trainer Niko Kovac. "Het was de zwaarst mogelijke loting voor ons. Liverpool stond vorig jaar in de finale, staat nu bovenaan in de Premier League en is een van de favorieten voor de eindzege. Maar wij zijn Bayern München en Liverpool leeft in de wetenschap dat het in de return hierheen zal moeten komen. De kansen zijn fifty-fifty . Ik heb er vertrouwen in dat wij doorgaan."



Jürgen Klopp, de trainer van Liverpool, heeft het op de website van Liverpool over een 'goede loting'. "Het was van tevoren duidelijk dat het sowieso moeilijk zou worden", geeft hij aan. "Bayern is natuurlijk een topploeg. Niemand zal hebben gedacht: gelukkig, we treffen Liverpool . En wij denken dan ook niet niet: gelukkig, we treffen Bayern . Het is een zwaar affiche, maar dat hoort erbij in de achtste finale van de Champions League. Ik heb er zin in."



Het wordt een bijzonder duel voor Klopp, die tussen 2008 en 2015 werkte als trainer van Borussia Dortmund en tweemaal de titel won ten koste van Bayern. "Ik zie ernaar uit om terug te keren in Duitsland. Dit is een ander Bayern dan de ploeg waar ik tegen speelde, want ik zit hier nu al drie jaar", aldus Klopp. "We hoeven in ieder geval niet lang te vliegen en we weten meer over het Duitse voetbal dan over elke andere competitie."