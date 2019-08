Robben gaf toestemming na telefoontje 'Brazzo': "In het belang van Bayern"

Arjen Robben beschouwt Josep Guardiola als de beste trainer waar hij ooit mee heeft samengewerkt.

Dat tekent Goal op uit de mond van de oud-speler van , die maandagavond aanwezig was op een gala van Sport Bild . Robben, die onlangs zijn afscheid als speler aankondigde, praat ook onder meer over Philippe Coutinho, die zijn shirt met rugnummer tien heeft overgenomen bij de Duitse kampioen.

Na het vertrek van Robben gaf Bayern aan dat zijn rugnummer voorlopig niet zou worden uitgegeven. Na de komst van Coutinho ging de club toch overstag. "Ik werd gebeld door Brazzo (technisch directeur Hasan Salihamidzic van Bayern, red.) die mij vertelde dat Coutinho graag het shirt met rugnummer tien wilde hebben. Ik zei dat het belang van Bayern boven alles gaat en dat het wat mij betreft geen probleem is." Robben heeft hoge verwachtingen van de huurling van . "Het is een speler van wereldklasse, daar gaat Bayern veel plezier aan beleven. Een geweldige transfer. Hij heeft wellicht wat tijd nodig om zich aan te passen, maar met zijn kwaliteiten gaat Coutinho er zeker wat van maken."

Robben heeft naar eigen zeggen veel goede trainers gehad, maar de oud-aanvaller zet toch Guardiola bovenaan zijn lijstje. "Onder hem heb ik het meeste plezier beleefd aan het voetbal. Op voetbalgebied is hij echt briljant. Toen Pep kwam was ik al dertig jaar oud, dan wil je op een constant niveau presteren. Maar onder zijn leiding werd ik alleen maar beter, ook omdat ik op andere posities werd neergezet. Hij was echt de beste."

De beslissing om definitief te stoppen viel Robben zwaar. "Dat was ontzettend moeilijk voor me", beaamt de oud-aanvaller. "Maar ik denk wel dat het de juiste beslissing is, want ik wil mijn lichaam rust gunnen en meer aandacht besteden aan mijn gezin. Het is daarnaast goed om even uit de voetballerij te stappen, zeker omdat voetbal zolang een groot gedeelte van mijn leven is geweest. Daarna zien we wel verder."

De oud-voetballer geeft aan dat hij jeugdtrainer wordt. "Ik ga volgend seizoen het team van mijn jongste zoon trainen", aldus Robben, die al weet waar hij vooral op gaat trainen. "Het zal duidelijk zijn wat er op die trainingen op het programma zal staan: vanaf rechts naar binnen snijden en dan met links uithalen", besluit hij met een knipoog.