Robben baalt stevig: "Ik hoor het al maandenlang aan"

Arjen Robben blikte dinsdagmiddag op een persconferentie terug op zijn jaren bij Bayern München.

Robben speelt zaterdag zijn laatste competitiewedstrijd voor Bayern, in het eigen stadion tegen . Daarna wacht nog de finale van de tegen , waarna het tijdperk Robben in München definitief voorbij is.



De routinier kampte lange tijd met blessureleed, maar begin deze maand maakte hij weer zijn rentree. "Titels winnen is één ding, maar het betekent zoveel meer als fans je toejuichen", zegt Robben, geciteerd door de NOS. Naast Robben neemt Bayern ook afscheid van Franck Ribéry. De Nederlander heeft genoten van de samenwerking met Ribéry.



"Zijn assists en mijn goals waren heel belangrijk. Andersom natuurlijk ook, al gebeurde dat iets minder vaak", grapt Robben, die nu op 98 competitiedoelpunten staat voor der Rekordmeister . De voormalig Oranje-international baalt stevig dat hij de honderd treffers waarschijnlijk niet gaat aantikken. "Dat ik er 98 gemaakt heb, hoor ik al maandenlang aan."



"Als ik zaterdag negentig minuten krijg, kan ik de honderd halen. Dan ben ik er ook vanaf. Ik geloof dat ik de wedstrijd tegen Frankfurt al wel drie keer in mijn hoofd heb gespeeld." Robben kan nog niet vertellen wat hij in de toekomst gaat doen. "Ik wilde eerst fit terugkeren op het veld. Het is nu tijd om een beslissing te nemen. Het liefst doe ik dat binnen twee weken, maar dat kan ik niet beloven. Stoppen is het makkelijkst, maar ik wil nog voetballen", besluit de dribbelaar.