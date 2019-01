Robben adviseert De Jong: "Moeilijk, maar daar moet hij niet bij stilstaan"

Frenkie de Jong maakt waarschijnlijk de overstap naar Barcelona en Arjen Robben volgt de ontwikkelingen met bovengemiddelde belangstelling.

De aanvaller van Bayern München liet donderdag in De 538 Ochtendshow met Frank Daneweten dat de 21-jarige De Jong vooral op één aspect goed moet letten: "Het enige wat ik bij dit soort keuzes belangrijk vind als je zo jong bent, is dat je min of meer de garantie hebt dat je echt gaat spelen", aldus de voormalig international van Oranje.



"Dat je een belangrijke speler bent bij een club en dat je niet op de bank belandt." Robben voegde eraan toe dat De Jong vooral zijn eigen keuze moet maken: "En zoals hij op mij overkomt is die jongen slim genoeg. Volgens mij wordt hij ook heel goed begeleid. Het belangrijkste is dat hij lekker blijft voetballen en zich door blijft ontwikkelen."



Barça is bereid 90 miljoen euro te betalen en De Jong de duurste Nederlandse voetballer aller tijden te maken: "Dat zijn de bedragen van nu", aldus Robben. "In mijn eigen tijd betaalden ze 36 miljoen voor mij en dat was ook al reusachtig veel. Het is moeilijk, maar je moet er niet bij stilstaan. Het zijn nu eenmaal gekke bedragen die in de voetbalwereld rondgaan. Daar kan die jongen zelf ook niets aan doen."