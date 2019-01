RKC wil De Jong-miljoenen aanwenden voor echte grasmat

RKC Waalwijk houdt een bedrag van circa vijf miljoen euro over aan de megatransfer van Frenkie de Jong, die van Ajax naar Barcelona gaat.

Frank van Mosselveld, algemeen directeur in het Mandemakers Stadion, heeft wel een idee waar men de miljoenen aan gaat besteden. "Iedereen zal nu met eigen ideeën komen over hoe wat dat bedrag aan moeten wenden. Dat wordt straks een kwesties van keuzes maken", zegt Van Mosselveld in gesprek met het Brabants Dagblad .

De algemeen directeur van RKC noemt het bedrag een 'mega-impuls'voor de club. De vijf miljoen euro die de Waalwijkers overhouden aan de transfer van De Jong, is meer dat de totale begroting van vier miljoen. "Frenkie de Jong is voetbal. RKC staat voor voetbal. Het is mijn ideaal om het kunstgras door een echte grasmat te vervangen. Een mooier bedankje aan De Jong is er niet", laat Van Mosselveld weten.

De Jong speelde in de jeugdopleiding van Willem II, dat een tijdlang samenwerkte met RKC Waalwijk. Daardoor speelde de middenvelder van Ajax een tijdje in de gedeelde academie van de Brabantse clubs, die beide recht hebben op een deel van de transfersom.