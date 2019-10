RKC Waalwijk staat er mede dankzij Frenkie de Jong 'beter voor dan ooit'

RKC Waalwijk heeft seizoen 2018/19 afgesloten met een nettoresultaat van 3.142.000 euro, zo maakt de Brabantse club via de officiële kanalen bekend.

Voor de vierde keer in vijf jaar is er winst gemaakt, waardoor de club er naar eigen zeggen 'beter dan ooit' voor staat. Het positieve resultaat is voor een deel te danken aan de transfer van Frenkie de Jong, die afgelopen zomer verruilde voor .

De Jong speelde in de gezamenlijke jeugdopleiding van RKC en . De Tilburgers bedongen bij het vertrek van de middenvelder naar Ajax een fors doorverkooppercentage, waarvan veertig procent richting Waalwijk ging.

RKC kan zodoende een bedrag van 5,7 miljoen tegemoet zien, al is daar tot dusver pas 1,7 miljoen van ontvangen. Barcelona betaalt de transfersom van 75 miljoen over drie termijnen, waardoor het te ontvangen bedrag voor Ajax, Willem II en RKC wordt uitgesmeerd.

Overigens moet RKC wel een bedrag van 1,1 miljoen afstaan aan de belastingdienst. Volgens het Brabants Dagblad proberen de Waalwijkers met de fiscus een regeling te treffen om dit bedrag ook te kunnen uitsmeren over meerdere termijnen.

Naast de transfer van Frenkie de Jong naar Barcelona heeft de deelname aan de play-offs en de promotie naar de invloed gehad op het financiële succes van RKC. Het heeft de club overigens ook extra kosten opgeleverd, zo valt in het communiqué te lezen.

"De play-off wedstrijden zorgen voor extra inkomsten en de personeelskosten zijn gestegen omdat door de promotie de spelersgroep en technische staf recht had op een promotiebonus", meldt RKC, dat nu beschikt over een eigen vermogen van anderhalf miljoen.

De club schrijft dat men zonder de transfer van De Jong en de promotie ook een 'klein positief bedrijfsresultaat' had behaald. Er is tegelijk gekozen om het kunstgras in het Mandemakers Stadion te vervangen door natuurgras.

"De komende jaren wordt de winst geïnvesteerd in zowel de faciliteiten in en rond het stadion als in de spelersgroep en technische staf."