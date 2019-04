RKC pikt eerste 'zomeraanwinst' op in Oss: "Stond bij meerdere clubs op radar"

RKC Waalwijk heeft zich voor aankomend seizoen verzekerd van de diensten van Dean van der Sluys, zo laat de club donderdag weten.

De 23-jarige verdediger zal aankomende zomer de overstap van naar RKC maken en heeft in Waalwijk een contract tot medio 2021, met een optie voor nog een seizoen, getekend.

"Na het openbreken en het verlengen van een groot aantal contracten vorige week, zijn we in een vroeg stadium ook al bezig om de huidige selectie verder te versterken. Met Dean halen we een linksbenige verdediger binnen die ondanks zijn leeftijd al meer dan honderd wedstrijden in de benen heeft op -niveau en bij meerdere clubs op de radar stond", legt algemeen directeur Frank van Mosselveld de keuze van zijn club uit.



"Met zijn drive en voetballend vermogen past Dean goed in onze manier van spelen en is de positie van linksback nog beter bezet binnen de selectie." Van der Sluys, die ook een verleden heeft in de jeugd van , maakte in november 2014 zijn debuut namens de Ossenaren. Sindsdien kwam hij 114 keer in actie en in die wedstrijden wist hij 4 keer te scoren en 9 assists af te leveren.