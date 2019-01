Rivaldo zit niet te wachten op komst van Frenkie de Jong

Als het aan Rivaldo ligt, schrijft Barcelona de komst van een nieuwe middenvelder af.

In zijn column voor Betfair reageert de Braziliaan deze week op de geruchten over mogelijke transfers van Adrien Rabiot en Frenkie de Jong naar Camp Nou: volgens Rivaldo zou de aandacht van Barcelona niet moeten uitgaan naar transfers, maar naar de eigen jeugdopleiding.

Ruim drie weken geleden maakte Barcelona de komst van verdediger Jeison Murillo van Sevilla officieel bekend, maar verder deed de koploper van LaLiga nog geen aankopen. Rivaldo hoopt dat daar geen verandering in komt. "Het is aan de trainer en de clubleiding om te bepalen wat het team nodig heeft, maar ik geloof niet dat ze aankopen van buitenaf nodig hebben. Met Jeison Murillo hebben ze al versterking gehaald voor de verdediging.''



"Er wordt nu gesproken over Adrien Rabiot van Paris Saint-Germain of Frenkie de Jong van Ajax, maar de club zou moeten kijken naar de eigen jeugdopleiding. Dat de academie van Barcelona wereldwijd wordt geprezen, komt doordat er ieder jaar spelers worden opgeleid die naar het eerste elftal kunnen gaan. Het lijkt me dan ook logisch om daar te zoeken naar de nieuwe Xavi, Andrés Iniesta of Carles Puyol, en niet daarbuiten", betoogt de voormalig aanvaller van Barcelona in zijn column.



Rivaldo gaat ook in op de positie van Ernesto Valverde: de trainer heeft een aflopend contract en vertelde eerder deze week nog niet te weten hoe zijn toekomst eruitziet. Volgens Rivaldo zullen de sportieve resultaten zijn toekomst bepalen. "De ploeg is nu goed op weg om prijzen te pakken, dus het is veel te vroeg om het te hebben over een nieuwe trainer. Maar als Valverde er weer niet in slaagt om de Champions League te winnen, zal dat leiden tot twijfels over zijn vermogen om de club naar de top te brengen. Daar moet je het echter pas aan het eind van het seizoen over hebben."