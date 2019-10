Rivaldo: "Ik sluit het idee niet uit dat we hem volgend jaar op het EK zien"

Voormalig Barcelona-vedette Rivaldo sluit het idee niet uit dat Ansu Fati volgend jaar zomer deel zal uitmaken van de Spaanse EK-selectie.

De aanvaller werd geboren in Guinea-Bissau, maar ontving onlangs het Spaanse staatsburgerschap en werd vervolgens oproepen voor Onder-21, voor de wedstrijd van afgelopen dinsdag tegen Montenegro. Fatu beleefde in de openingsweken van het seizoen zijn doorbraak bij , waarvoor hij de jongste doelpuntenmaker in LaLiga wedstrijd toen hij in augustus scoorde tegen Osasuna.

"Ansu Fati werd onlangs opgeroepen voor Spanje Onder-21 en als gevolg daarvan ging er een streep door zijn deelname aan het WK Onder-17, dat binnenkort van start gaat", vertelt Rivaldo in gesprek met Betfair . "Ik veronderstel dat dit goed nieuws is voor de club en de speler, want Fati speelt al een goed aantal minuten in het eerste team en hij kan zijn plek in het team blijven verdienen."

"Hij heeft alle voorwaarden om in de toekomst een grote speler te worden, dus hij moet gewoon goed blijven werken en wachten op meer kansen die in de toekomst vaker zouden moeten komen, als hij zijn waarde blijft bewijzen."

"Als Fati zijn kansen blijft pakken bij Barcelona, sluit ik het idee niet uit dat we hem volgend jaar op het EK zien. Spanje gaat immers een overgangsfase door met de ploeg en hij is een voorname speler die nuttig kan zijn voor hen."

"Hoe dan ook, het zal afhangen van wat hij vanaf nu tot het einde van volgend seizoen kan laten zien, niet alleen bij Barcelona, maar ook met Spanje Onder-21. Het is aan hem en wat hij weet te preteren wanneer de kansen zich voordoen. Er is één ding dat ik zeer weet, hij heeft genoeg talent om dat te doen."

Een speler die volgens Rivaldo verzekerd zou moeten zijn van een plek in de Spaanse selectie volgend jaar zomer, is Sergio Ramos. De verdediger van werd onlangs recordinternational voor zijn land toen hij zijn 168e interland speelde.

"Sergio Ramos heeft net het interlandrecord voor het Spaanse nationale team verbroken en ik denk dat hij al de beste verdediger in de geschiedenis van Spanje is. Natuurlijk waren er in het verleden enkele anderen, maar voor alles wat hij heeft gewonnen in het nationale team en met Real Madrid, denk ik dat hij veel lof verdient omdat hij zich door de jaren heen constant heeft aangepast als verdediger."

"Meer dan alleen de complete verdediger, is hij ook nuttig in aanvallend opzicht omdat hij veel doelpunten maakt. Om die reden maakt hij terecht deel uit van de geschiedenis van het Spaanse nationale team en ik zie geen reden waarom hij in de komende jaren niet nog meer geschiedenis kan schrijven."