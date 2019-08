Rivaldo: "Geen paniek voor fans van Real Madrid"

Rivaldo verwacht dat Real Madrid dit seizoen door Zinédine Zidane terug wordt gebracht naar de Spaanse top.

De Madrilenen eindigden vorig seizoen maar liefst negentien punten achter landskampioen en voor de terugkeer van Zidane kregen Julen Lopetegui en Santiago Solari de ploeg niet aan de praat. Rivaldo gelooft dat Zidane de juiste man is voor Real. "Hij zet opnieuw de toon in dit elftal en de prestaties zullen snel beter worden", aldus de Braziliaan tegen Betfair.

"Ook al liet Real afgelopen weekend twee punten liggen, ik zou niet weten waarom de fans en de club in paniek zouden moeten raken." kwam in LaLiga voor eigen publiek niet langs . Rivaldo: "Maar het seizoen is pas net begonnen en Barcelona heeft z'n eerste wedstrijd al verloren."

In Spanje werd de laatste weken veel gespeculeerd de eventuele komst van Neymar naar Barcelona of Los Blancos. "Blijkbaar wilde dat Vinícius Júnior naar Parijs zou komen als onderdeel van die transfer van Neymar, maar als ik Vinícius was, zou ik dat niet accepteren", stelt Rivaldo.

"Het zou natuurlijk afhangen van de wil van de speler om vaker te spelen, maar vorig seizoen deed hij het prima. Hij zou geen haast moeten maken met een transfer. Hij speelt immers op het best mogelijke podium om te schitteren bij Real Madrid", zegt Rivaldo over zijn landgenoot.

Real Madrid speelt zondagavond een uitwedstrijd tegen en na de interlandperiode komt op bezoek in Bernabéu. Barcelona, dat één punt minder heeft, komt zaterdag in actie tegen Osasuna (uit) en speelt vervolgens in Camp Nou tegen .