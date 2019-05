Rivaldo: "Gabriel Jesus lijkt klaar te zijn voor een nieuwe uitdaging"

De Braziliaanse voetballegende Rivaldo stelt dat Gabriel Jesus deze zomer Manchester City moet verlaten om elders meer speeltijd te krijgen.

De 22-jarige spits speelde dit seizoen 46 wedstrijden in alle competities, maar hij begon er daarvan maar twintig in de basis. De Braziliaans international scoorde negentien keer voor de ploeg die de Premier League en won en zaterdag de kans krijgt om ook de te winnen.

Hoewel Jesus Manchester in januari als zijn 'thuis' beschreef, gaf hij in april toe dat hij gefrusteerd was dat hij niet altijd verzekerd was van een basisplaats in het team van Josep Guardiola. "Ik wil altijd spelen. Natuurlijk frustreert het me, maar op een goede manier. Het zorgt dat ik wil trainen en hard wil werken..."

Eerder dit seizoen werd hij door Guardiola uitgedaagd om zijn niveau te verhogen en te "vechten om zijn positie te veroveren" in het team voor Sergio Agüero. Sindsdien zijn er echter berichten verschenen dat City bereid is om afscheid te nemen van de spits in de volgende transferperiode om zodoende plaats te maken voor nieuwe spelers.

"Gabriel Jesus was niet zo invloedrijk dit seizoen als dat hij vorig seizoen was en ik denk dat hij twee opties heeft voor volgend seizoen", vertelt Rivaldo in gesprek met Betfair . "Als een jonge speler zou hij door kunnen blijven gaan en zich blijven ontwikkelen onder Guardiola, in de hoop dat er meer kansen zullen komen, of hij zou kunnen vertrekken naar een andere club van vergelijkbare allure om te proberen een basisspeler te worden."

"Ik zie de tweede optie als de beste oplossing. Hij heeft al ervaring opgedaan bij City en is volwassen geworden en hij lijkt klaar te zijn voor een nieuwe uitdaging in een team waarin hij belangrijker kan zijn voor het team." Jesus maakte in 2017 de overstap van Palmeiras naar City een heeft nog een contract tot de zomer van 2023.