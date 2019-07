Rivaal ruikt kansen tegen PSV: "Ze hebben natuurlijk veel ingeleverd"

Ricky van Wolfswinkel neemt het dinsdag met FC Basel op tegen PSV en ziet kansen voor zijn ploeg.

De spits erkent dat de Eindhovenaren nog steeds over een sterke selectie beschikken, maar benadrukt eveneens dat met de transfer van Luuk de Jong naar de formatie van trainer Mark van Bommel een belangrijke speler heeft kwijtgeraakt.

"Het is lastig inschatten, omdat ik niet weet hoe goed nu is. Ze hebben met het vertrek van Luuk de Jong natuurlijk veel ingeleverd. Hij was toch de kapstok van het elftal. Mark van Bommel kennende zal PSV niet opeens heel anders gaan spelen, maar waar nu echt de kracht en zwaktes liggen, is nog even gissen", zegt Van Wolfswinkel in gesprek met het Algemeen Dagblad .



De dertigjarige aanvaller zegt dat FC Basel het voordeel heeft dat men al een competitieduel heeft gespeeld, waardoor de ploeg meer in het ritme zit. "Ik denk dat het fiftyfifty zal zijn", aldus Van Wolfswinkel, die blij is dat hij weer in Nederland is. "Toen deze wedstrijd uit de loting rolde, kreeg ik direct allerlei berichtjes vanuit Nederland."



"Het is ook heel leuk om weer in hier te spelen. Vorig jaar in de voorronde van de tegen , nu tegen PSV. De UEFA denkt bij de loting ook aan mijn familie en vrienden, heel goed, haha", lacht Van Wolfswinkel. De eerste confrontatie van het tweeluik tussen PSV en FC Basel begint dinsdagavond in Eindhoven om 20.00 uur.