'Risico' bij deal met Ajax: "Het is een grotere stap dan naar PSV"

Ajax strijdt woensdagavond tegen Fortuna Sittard, de voormalig werkgever van Perr Schuurs.

De verdediger ruilde in de zomer van 2018 de Limburgers in voor een dienstverband in Amsterdam, volgens Huub Stevens een 'gedurfde keuze'. De trainer wijst bij zijn oordeel naar , dat eveneens interesse had in de nu negentienjarige stopper.

"Hij heeft wel een risico genomen", zegt Stevens, die zelf via Fortuna en PSV de top haalde, in gesprek met De Telegraaf. "Van Fortuna naar is een grotere stap dan van Fortuna naar PSV. De cultuur in Amsterdam is toch harder. Dan moet je sterk in je schoenen staan. Nou geloof ik dat dat bij Perr wel het geval is. Er spreekt in ieder geval wel vertrouwen uit als je deze stap aandurft."

Hans Erkens, de Limburger met de meeste duels voor Ajax ooit, vindt het mooi dat Schuurs voor de regerend kampioen van Nederland heeft gekozen. "Daar spreekt karakter uit. Niet alle Limburgers zijn hetzelfde. Schuurs lijkt bedeesd en schuchter, maar dat is maar schijn. Hij is een zelfbewuste sportman, die uit een echt sportgezin komt en het hoogste wil bereiken. Dat kan hij bij Ajax."

"Ik heb het zelf ook altijd geweldig gehad in Amsterdam. Mooie mensen, goede humor", vervolgt de oud-middenvelder, die het algemene beeld van Limburgers en Amsterdammers onzin vindt. "Er zijn genoeg Limburgers die niet bedeesd zijn en genoeg Amsterdammers die niet brutaal zijn." Zowel Stevens als Erkens is ervan overtuigd dat Schuurs gaat slagen bij Ajax.

"Daarvoor heeft hij de kwaliteiten", aldus Erkens. "Toen hij bij Fortuna speelde, vond ik hem altijd al de Matthijs de Ligt van Fortuna. Hij is net zo'n type speler en daarom snap ik wel dat Ajax hem heeft gehaald." Stevens: "Op dit moment kiest Ten Hag bij Ajax voor de ervaring van Veltman, maar Schuurs is sterker met het hoofd dan Veltman, sneller dan Veltman en voetballend doet hij niks voor hem onder. Daarom verwacht ik dat Schuurs op termijn toch in het elftal zal komen."