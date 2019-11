Rijkaard: "Zij zijn heel belangrijk geweest voor de vorming van dit Ajax"

Ajax won woensdagavond met 0-2 van Lille OSC.

De ploeg heeft over twee weken tegen aan een punt voldoende om de achtste finale van de te bereiken. Frank Rijkaard, die met in 1995 het miljardenbal wist te winnen, kijkt genoegzaam naar de prestaties in Europees verband van het elftal van trainer Erik ten Hag.

"Ik vind het wel een rijkdom", opent Rijkaard donderdag zijn analyse over de Amsterdamse club in gesprek met AT5 . "Ze meten zich met de beste teams van Europa en dat doen ze geweldig tot nu toe. Verleden jaar hebben we al genoten en dat gaat dit jaar gewoon door. Dus complimenten."

Ajax schakelde afgelopen seizoen en uit en werd in de halve finale in extremis geëlimineerd door .

Inmiddels zijn Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong vertrokken bij Ajax, waardoor Rijkaard het moeilijk vindt om een vergelijking te maken met het elftal van deze jaargang. "Dat is eigenlijk niet te vergelijken", aldus de voormalige Ajacied.

"De Ligt en De Jong zijn heel belangrijk geweest voor de vorming van dit Ajax. Dus eigenlijk is met die bouwstenen doorgebouwd. En natuurlijk een heel groot compliment voor de technische staf en voor de coach, die deze lijn tot nu toe hebben kunnen doortrekken."

Volgens Rijkaard is echter nog alles mogelijk op de laatste speeldag in de groepsfase. Ajax moet zich daarom bescheiden opstellen, zo oordeelt hij.

"Je mag wel ergens van dromen en dat doet Ajax ook, maar je moet wel realistisch blijven en weten dat je toch steeds tegen een tegenstander speelt die niet voor niets aan de Champions League deelneemt."

Ajax, met tien punten uit vijf duels, staat op 9 december tegenover Valencia, dat net als op acht punten staat.