"Riechedly moet voorlopig gewoon zijn mond houden en voetballen"

Riechedly Bazoer verliet Ajax in januari 2017 voor VfL Wolfsburg, maar in Duitsland en bij FC Porto wist hij niet voor langere tijd te imponeren.

De 22-jarige middenvelder streek deze winterse transferwindow neer bij FC Utrecht in de hoop op speelminuten. Zijn broer én zaakwaarnemer Irchandly hoopt dat de jongeling gaat presteren bij de Domstedelingen.

"Riechedly moet voorlopig gewoon zijn mond houden en voetballen. Heel simpel. Ik wil ook niets weten van excuses of de schuld leggen bij anderen. Zo zit ik niet in elkaar, en Riechedly ook niet. Wel zijn er redenen waarom de afgelopen twee jaar anders zijn gelopen dan we hadden gehoopt", zegt de belangenbehartiger in gesprek met Voetbal International .



"Dat zijn feitelijke zaken, dus niet vanuit emotie of om alles goed te praten. Ik was en ben altijd zijn grootste criticaster. De komende maanden bij FC Utrecht moet hij gewoon vlammen." Irchandly stelt dat de verwachtingen 'gigantisch' zijn. "Bij elke bal die hij verkeerd geeft, zullen mensen denken: heeft hij nou zes interlands? Is hij nou die speler die de lijnen uitzette bij Ajax?"



"Maar zo werkt het, daar moet hij gewoon mee omgaan. En op een goede manier schijt aan hebben", aldus de zaakwaarnemer. Bazoer uitte afgelopen weekend nog zijn verbazing na het thuisduel met Willem II (0-1) over het feit dat trainer Dick Advocaat hem wisselde. "Andere teamgenoten waren ook verbaasd. Ik ga morgen wel even vragen wat er precies aan de hand was."