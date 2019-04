Riechedly Bazoer: "Hij was zo boos, dat hij me niet meer terug wilde"

Riechedly Bazoer is via een grote omweg bij de club in zijn geboortestad terechtgekomen: FC Utrecht.

De club uit de Domstad huurt de middenvelder deze tweede seizoenshelft van , na een mislukte verhuurperiode aan . Bazoer erkent dat het buitenlandse avontuur niet heeft uitgepakt zoals het had gemoeten. "Drie jaar terug stond het er anders voor", erkent de middenvelder zaterdag in De Telegraaf .

"Zo eerlijk moet ik zijn. Er was interesse van de absolute top. Aan mij heb je kunnen zien hoe snel het kan gaan in het voetbal. Het heeft wel mijn ogen geopend." Bazoer, nu 22 jaar, staat nog altijd achter zijn keuze voor een buitenlands avontuur op jeugdige leeftijd. Hij zat bij op een dood spoor. "Ik was negentien toen ik naar het buitenland ging, nog vrij jong. Maar ik heb geen spijt van die keuze, want ik voelde dat ik er klaar voor was."



Bazoer vond de een goede competitie voor zichzelf, maar wijst erop dat de omstandigheden bij Wolfsburg 'moeilijk' waren. "Het is steeds heel onrustig geweest. We speelden tegen degradatie en in een jaar tijd kwamen er vier trainers voorbij." Een verhuur aan FC Porto eindigde in mineur. "Om persoonlijke redenen kwam ik te laat terug van drie dagen vrij en toen heeft de trainer mij gestraft. Hij was zo boos, dat hij me niet meer terug wilde in het eerste", verklaart de middenvelder. "Dan moet je zo realistisch zijn dat je verder gaat kijken. Ik moet natuurlijk wel minuten maken."



Bazoer is er heilig van overtuigd dat hij kan terugkeren op het niveau waarmee hij bij Ajax de interesse wekte van diverse Europese topclubs. De volgende stap in zijn carrière moet dan ook goed zijn, beseft Bazoer. Het contract met Wolfsburg loopt medio 2021 ten einde en wil graag nog een seizoen langer door. "Ik voel me prettig hier, maar of dat haalbaar is, kan ik nu nog echt niet zeggen."



"Je gaat mij in elk geval niet zien in China of Saudi-Arabië", besluit Bazoer. "Voor zo'n avontuur ben ik nog veel te jong. Ik geloof in mijn kwaliteiten. Als ik een goede club vind, waar ze vertrouwen in me hebben, dan moet het goed komen. Ik heb een droom en dat is voetballen op topniveau. Die kans bestaat nog altijd, want ik ben jong en geloof in mezelf."