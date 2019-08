Ricky van Wolfswinkel 'zeer succesvol' geholpen aan hersenaneurysma

Ricky van Wolfswinkel is dinsdag 'zeer succesvol' geopereerd aan een hersenaneurysma, zo maakt FC Basel vrijdag bekend via de officiële kanalen.

De dertigjarige spits mag het ziekenhuis vrijdag alweer verlaten, al is er nog niets naar buiten gebracht over het verdere behandeltraject.

Van Wolfswinkel kwam ongeveer twee weken met het nieuws naar buiten dat bij hem een aneurysma in de hersenen was geconstateerd, waardoor de aanvaller van Basel een halfjaar absolute rust moet houden. Er werd en wordt gevreesd dat de Nederlander een jaar uit de roulatie is of zelfs helemaal moet stoppen met het bedrijven van profvoetbal. In de komende periode zal daar meer duidelijkheid over komen.

Bij een hersenaneurysma treedt een verwijding in de wand van de slagader van de hersenen op, waardoor de kans groot is dat het bloedvat scheurt. In het ergste geval kan iemand met een hersenaneurysma een hersenbloeding krijgen, waardoor Van Wolfswinkel enkele weken geleden per direct zijn loopbaan op een laag pitje moest zetten. "Ik ben blij dat het aneurysma nu is ontdekt en niet veel later", liet hij destijds optekenen door De Telegraaf .

De aneurysma kwam aan het licht na het duel van Basel met LASK Linz in de derde voorronde van de van enkele weken geleden. Van Wolfswinkel viel in dat treffen uit met een hersenschudding en na grondig onderzoek in het ziekenhuis bleek de kwetsuur behoorlijk ernstig te zijn.

Hierdoor ging een transfer naar niet door, ondanks een persoonlijk akkoord met de Rotterdamse club. Feyenoord had een driejarig contract klaarliggen voor Van Wolfswinkel, maar zag de deal uiteindelijk in het water vallen.