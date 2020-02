Ricky van Wolfswinkel krijgt groen licht en is klaar voor rentree

Ricky van Wolfswinkel is klaar om zijn rentree te maken.

De Nederlandse spits heeft groen licht gekregen om weer volledig mee te trainen en wedstrijden te spelen voor FC Basel.

De aanvaller stond sinds vorig jaar aan de kant nadat een aneurysma ontdekt werd in zijn hersenen. Zijn werkgever laat via de officiële kanalen weten dat Van Wolfswinkel volledig is hersteld.

Bij Van Wolfswinkel werd in augustus per toeval een aneurysma geconstateerd, nadat hij een hersenschudding had opgelopen. Door zijn hersenaneurysma had hij een verhoogde kans dat het bloedvat zou scheuren, wat een hersenbloeding zou veroorzaken.

"Als ik terugkijk op de hele situatie, is die hersenschudding mijn grootste geluk geweest", zo benadrukte hij eerder in een interview met Blick. De artsen hebben bevestigd dat de behandeling goed is verlopen. Niets staat de 31-jarige spits meer in de weg om zijn rentree te maken.

Uit een vierde hersenscan is gebleken dat Van Wolfswinkel volledig is hersteld. Aan het begin van dit jaar trainde hij al voorzichtig mee met Basel, daar hij zich goed voelde.

"Alleen mag ik nog geen duels aangaan op het veld en is koppen ook geen optie. Misschien mag ik in februari weer wedstrijden spelen, maar het zou ook nog maanden kunnen duren. Niemand kan daar nu iets over zeggen", liet hij destijds weten.

Aanstaande zaterdag zou Van Wolfswinkel weer in actie kunnen komen als de uitwedstrijd tegen FC Zürich op het programma staat.

Het is nog niet bekend of trainer Marcel Koller hem zal opnemen in de wedstrijdselectie, daar hij al ruim een halfjaar niet meer in actie is gekomen.