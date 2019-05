Ricky van den Bergh veroordeeld na greep uit kas én doodsbedreiging

Ricky van den Bergh is woensdag door de politierechter in Rotterdam veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur.

De voormalig profvoetballer krijgt de straf voor het het stelen uit de kas van amateurclub DHC uit Delft én vanwege een doodsbedreiging tijdens een verkeersruzie, zo meldt het Algemeen Dagblad donderdag.

Van den Bergh, eerder als speler onder meer actief bij , en , was in 2017 als trainer werkzaam bij DHC. Op beveiligingsbeelden in de kantine is te zien dat hij zeventig euro uit een kas haalt en in zijn sok stopt, zo meldt de krant. 'De lade stond in de koeling, waarvan hij eerst het licht uitdeed om betrapping door de camera's te voorkomen', zo klinkt het.



De voormalig prof spreekt zelf van een misverstand, aangezien hij het geld even nodig had om een kennis af te betalen. Hij was vergeten het geld later weer terug te brengen. "Ik heb geld genoeg. Dan ga ik toch geen zeventig euro stelen", zei Van den Bergh voor de rechter. Volgens hem is de zaak door ex-bestuursleden van de club 'opgeblazen' en is er aangifte gedaan 'uit jaloezie op mijn succes'.



Ook werd Van den Bergh veroordeeld vanwege een verkeersruzie. 'Bij afwikkeling van de schade wilde Van den Bergh wegrijden, maar de medeweggebruiker hield hem tegen. Daarna dreigde de voormalig prof hem 'aan stukken te snijden'.' Tijdens de rechtszaak liet Van den Bergh volgens de krant zijn ongenoegen merken over de aanwezigheid van de pers. Na de zitting kwam hij op een verslaggever af, rukte een blocnote uit de handen en verscheurde het met het verzoek dat hij niet wilde dat er over de zaak geschreven zou worden.