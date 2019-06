Ricksen over hartverscheurende video: "Die werd verkeerd begrepen"

De situatie van Fernando Ricksen wordt met de dag schrijnender, al denkt de oud-verdediger nog steeds niet aan opgeven.

Ricksen, die de spierziekte ALS heeft en door zijn zeer slechte gezondheid in een Schots hospice verblijft, geeft via een spraakcomputer een interview aan EenVandaag , want zelfstandig praten is niet langer mogelijk. "Ik denk nog steeds dat ik ALS kan verslaan", zo blijft hij strijdvaardig.

"Maar de tijd tikt", beseft de oud-speler van onder meer , Glasgow Rangers en het . "En als de farmaceutische industrie niet meer gaat doen om een medicijn tegen de ziekte te vinden, dan lukt het niet. Nu is dat blijkbaar niet lucratief genoeg. Dat is wel iets waar ik me boos over kan maken. Maar zolang ik leef, zal ik strijden", aldus de Limburger, die naast een spraakcomputer ook vaak een zuurstofmasker nodig heeft, omdat ademen steeds moeilijker gaat.



Voor Ricksen zijn beelden en foto's van hemzelf zeer confronterend. Hij is sinds de diagnose in 2013 namelijk hard achteruit gegaan. Toch is het volgens de doodzieke oud-voetballer noodzakelijk dat zijn verhaal naar buiten komt, zeker op Wereld ALS Dag (21 juni). "De enige manier om deze ziekte aan te pakken is door het te laten zien en mensen er van bewust te maken. Daarom laat ik mezelf zien."



Ricksen had het onlangs in een videoboodschap over zijn laatste avond, wat voor nogal wat ophef zorgde. "Die werd verkeerd begrepen", benadrukt de gewezen vleugelverdediger, die het over zijn laatste optreden in de openbaarheid had. Dergelijke benefietavonden vergen teveel energie, vandaar zijn beslissing om ermee te stoppen. "Ik heb mijn energie nu nodig om te blijven vechten tegen deze ziekte. Ik moet een stapje terug doen."



De dood komt steeds dichterbij, weet ook Ricksen, die desondanks een sprankje hoop houdt. "Vandaag ga ik niet dood. Ik geniet van elke nieuwe dag." Toch zijn er zorgen voor de lange termijn. "Ik heb die dagen wel. Maar dan doe ik mijn ogen dicht en luister ik muziek en dan gaat het weer. Als je me vijf jaar geleden had gevraagd of ik deze situatie zou hebben aangekund dan had ik nee gezegd. Maar je leert er mee leven. En mijn familie is my pride and joy ."