Ricksen ging hard achteruit: "Ik heb gehuild, maar ben ook opgelucht"

Fernando Ricksen is op 43-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van de spierziekte ALS, zo werd woensdag bekend.

Arthur Numan herinnert de twaalfvoudig Oranje-international als 'een vechtertje en een strijder', zo vertelt hij in De Telegraaf . De oud-international wilde Ricksen onlangs nog bezoeken, maar kreeg een slecht gevoel toen hem verteld werd dat hij geen bezoek meer kon ontvangen.

Numan speelde drie jaar samen met Ricksen bij Rangers FC. Afgelopen zomer bezocht hij Ricksen nog, samen met oud-ploeggenoten Giovanni van Bronckhorst en Michael Mols. "Eigenlijk had ik afgelopen weekend nog naar Fernando willen gaan, want ik was in Glasgow. Maar ik kreeg te horen dat hij geen bezoek meer kon ontvangen. Toen wist ik dat het niet lang meer zou duren", vertelt Numan.

Lees beneden verder

De laatste weken kwamen er signalen naar buiten dat de situatie van Ricksen verslechterde. "Ik vond het confronterend dat zo'n sterke sportman alleen nog maar in bed kon liggen, bij alles hulp nodig had. Door met zijn ogen te knippen kon hij via een spraakcomputer wat zinnetjes zeggen. We kenden Fernando als een jongen die altijd energiek was. In het veld een vechtertje en een strijder. Hij wilde niet van opgeven weten. Dat zat in zijn systeem."

Vincent de Vries schreeft de biografie van Ricksen en de twee raakten goed bevriend. Anderhalve week geleden zag De Vries hem voor het laatst. Communiceren ging toen al bijna niet meer. "Fernando had vaker slechte dagen en vocht zich elke keer terug, maar nu had ik wel voor het eerst het gevoel dat zoiets nu onmogelijk was", aldus De Vries in het Algemeen Dagblad .

Hij werd woensdagochtend gebeld door Veronika, de vrouw van Ricksen. "Ik heb gehuild, maar ben ook opgelucht. Fernando woog nog maar 35 kilo..."