Rick Karsdorp ondergaat operatie en is langdurig uit de roulatie

Rick Karsdorp komt de rest van dit jaar niet meer in actie bij Feyenoord, zo meldt de club vrijdagmiddag via de officiele kanalen.

De vleugelverdediger heeft een scheurtje in zijn lies is vandaag in het Erasmus MC geopereerd. ‘De verwachting is dat hij op z’n vroegst in februari weer inzetbaar is voor ’, zo geeft de club aan.



