Rick de Rooij neemt taken van Ernest Faber voorlopig over bij PSV

PSV heeft Rick de Rooij tot aan het einde van dit seizoen aangesteld als vervanger van Ernest Faber in de jeugdopleiding.

Laatstgenoemde ging eind vorig jaar aan de slag als opvolger van de ontslagen trainer Mark van Bommel. De Rooij is sinds vier jaar werkzaam als jeugdtrainer bij en werkt het komende halfjaar als het hoofd van de jeugdopleiding.

PSV meldt dat De Rooij eerder onder andere verantwoordelijk was voor de onderbouw van de opleiding. "Het tijdelijk doorschuiven van Ernest naar de A-selectie moet natuurlijk zo weinig mogelijk gevolgen hebben voor de opleiding", reageert technisch manager John de Jong op de clubwebsite.

"Met Rick als aanspreekpunt en coördinator is de continuïteit van het proces gegarandeerd. Hij blijft in nauw contact met Ernest en mij en zorgt er voor dat de dagelijkse operatie door gaat op de manier die we gewend zijn."

De veertigjarige De Rooij had de afgelopen vier jaar verschillende jeugdteams onder zijn hoede in Eindhoven. Dit seizoen was hij verantwoordelijk voor PSV Onder-16. Hij neemt de honneurs waar zolang Faber de leiding heeft over de A-selectie.

Laatstgenoemde gaf bij zijn aanstelling al aan dat hij na dit seizoen zijn oude rol als het hoofd van de jeugdopleiding weer zal oppakken. “Het is een project van vijf jaar, ik ben nu pas in mijn tweede seizoen”, zei Faber in december tegenover de Volkskrant.

“Ik heb ouders en spelers mijn woord gegeven. PSV zoekt geen opvolger voor mij, de club heeft nu meer tijd om een nieuwe hoofdtrainer te vinden. Daarna ga ik met alle liefde weer aan de slag bij de opleiding. Er breken steeds meer talenten door.”