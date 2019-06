Richarlison: "Ik heb Neres gezegd dat hij naar Everton moet komen"

Richarlison heeft landgenoot David Neres aangemoedigd om bij Everton te komen voetballen.

Na een uitstekend seizoen bij is het nog maar de vraag of Neres ook volgend seizoen nog in de Johan Cruijff ArenA voetbalt. De 22-jarige Braziliaan werd al aan verschillende buitenlandse clubs gelinkt, waaronder . Als het aan Richarlison ligt, maakt Neres inderdaad de overstap naar de Premier League.



"Ik heb met hem erover gesproken", zegt de aanvaller in de Echo over een transfer naar Goodison Park. "Ik heb gezegd dat de deuren hier wijd open staan en dat hij ons echt kan helpen. Ik hoop dat hij hierheen komt. Ik ken David al sinds we allebei voor Brazilië Onder-20 speelden en we kunnen goed met elkaar opschieten."



Neres, die 23 keer scoorde in de afgelopen twee seizoenen, gaf eerder aan dat hij Engeland wel ziet zitten. "De Premier League spreekt me natuurlijk wel aan. Het is de beste competitie ter wereld en ik heb er altijd al willen spelen. Maar het is allemaal in God's handen. Ik heb nog een contract en in richt me nu op de nationale ploeg."



In januari was Neres dicht bij een verhuizing naar China, maar nu is de Braziliaan blij dat dat niet doorging. "Anders was ik nu misschien geen international geweest", aldus de buitenspeler, die met Brazilië momenteel op de Copa América is. In de eerste wedstrijd tegen Bolivia (3-0 winst) was zowel Neres als Richarlison basisspeler. Beide spelers werden in de slotfase gewisseld.