Ricardo van Rhijn blijft na vertrek bij AZ actief in Eredivisie

Ricardo van Rhijn speelt aankomend seizoen bij sc Heerenveen, zo laten de Friezen donderdagmiddag weten via de officiële kanalen.

De 28-jarige verdediger, die de afgelopen twee seizoenen de kleuren van verdedigde en onlangs transfervrij uit Alkmaar vertrok, heeft zich voor een jaar verbonden aan zijn nieuwe werkgever.

Technisch manager Gerry Hamstra is blij met de komst van Van Rhijn. “We wilden onze selectie graag nog verder versterken. Ricardo is een zeer ervaren speler die wedstrijden op het allerhoogste niveau gespeeld heeft en diverse prijzen heeft gewonnen. Met zijn kwaliteiten en ervaring kan hij zowel centraal achterin als op de rechtervleugel uit de voeten. We zijn blij dat hij ervoor heeft gekozen om het komende seizoen bij ons te voetballen.”

De verdediger kwam in twee seizoenen bij AZ tot 33 wedstrijden. In eerste instantie werd Van Rhijn gehuurd van . Na het eerste jaar in Alkmaar werd de rechtsback transfervrij overgenomen door AZ.

Na afloop van vorig seizoen werd echter besloten door de clubleiding dat voortzetting van de samenwerking niet wenselijk was, waardoor Van Rhijn op zoek moest naar een nieuwe club.

Van Rhijn gaf zijn loopbaan gestalte bij , dat hem al op zeer jeugdige leeftijd opnam in de jeugdopleiding. De aanwinst van kwam in Amsterdam tot 163 wedstrijden en veroverde met Ajax driemaal de landstitel. Daarnaast heeft de vleugelverdediger acht interlands voor het achter zijn naam staan.