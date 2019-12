Ricardo Pereira: "Het is mijn doel om tijdens Euro 2020 voor Portugal te spelen"

De verdediger van Leicester City hoopt dat hij met zijn huidige vorm een plek af kan dwingen in de Portugese EK-selectie van komende zomer.

Ricardo Pereira speelde tot dusver zeven interlands voor zijn land nadat hij in 2015 zijn debuut maakte, maar heeft nog geen vaste plek weten te veroveren in de selectie van Fernando . De vleugelverdediger kwam tijdens het WK 2018 slechts één wedstrijd in actie.

De 26-jarige verdediger ontbrak in de -wedstrijden en vervolgens de Nations League-finale, maar keerde in oktober 2019 terug bij de selectie en kwam de laatste interlands van Portugal dit kalenderjaar in actie.

Pereira maakt een sterk seizoen door bij Leicester en hij hoopt dat hij onderdeel uit zal maken van de plannen voor Euro 2020. "Dit is een doel sinds het begin van het seizoen", vertelt de verdediger aan Goal. "Maar ik moet hier heel goed spelen met Leicester om de kans te krijgen om het nationale team te helpen op het EK."

Portugal wacht een loodzware opgave om de Europese titel te verdediger, daar in Groep F Frankrijk en Duitsland wachten. "Het is een heel moeilijke groep. Er zijn drie grote teams, maar ik denk niet dat er favorieten zijn."

"We gaan allemaal tegen elkaar spelen. Het zijn heel dicht bij elkaar liggen, dat is iets dat zeker is. Maar er kan van alles gebeuren en ik hoop dat Portugal uiteindelijk zal winnen."

Portugal is Europees kampioen, maar Frankrijk gaat het toernooi in als wereldkampioen nadat vorig jaar het land zich als beste van de wereld kroonde. Pereira is zich bewust van het talent van het land en dat het mogelijk het beste land is.

"Misschien... Als ze wereldkampioen werden, is dat niet toevallig. Maar Duitsland heeft ook een goede ploeg. Het worden twee zeer moeilijke wedstrijden."