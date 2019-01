Ricardo Kishna glundert: "Ik zal echt nog wel trappen krijgen"

Ricardo Kishna is op de weg terug.

De 24-jarige aanvaller raakte vijfhonderd dagen geleden geblesseerd aan zijn knie en moest sindsdien revalideren. Kishna maakte maandag zijn rentree bij de beloften van ADO Den Haag bij de wedstrijd tegen Jong Willem II. De huurling van Lazio is dolblij dat hij zich weer heeft mogen tonen op het veld.

"Ik wil natuurlijk zo snel mogelijk bij het eerste spelen. Voor mijn gevoel kan het nu niet snel genoeg gaan. Ik wil heel graag", zegt Kishna, geciteerd door het Algemeen Dagblad . "Nu komt het leuke gedeelte, dat ik weer wedstrijden kan gaan spelen. De zwaardere stappen in de revalidatie zijn de momenten dat het even wat minder gaat, maar ik mocht van mezelf niet opgeven."



"Wat moest ik anders? Ik ben voetballer en liefhebber, ik wil heel graag dat veld op", aldus Kishna, die merkt dat ADO voorzichtig met hem is. "Ik begrijp ook wel dat ze niet het gevoel willen hebben dat zij het hebben gedaan als er iets gebeurt. Ik zal echt nog wel trappen krijgen, maar ga de duels niet uit de weg. Gaat het mis dan gaat het mis, maar liever niet natuurlijk."