Ricardo: "Ik denk niet dat Man Utd aan revanche zal denken"

Manchester United zal niet uit zijn op revanche als ze woensdagavond Barcelona ontvangen in de Champions League, denkt voormalig doelman Ricardo.

De Engelse en Spaanse grootmacht staan woensdagavond op Old Trafford tegenover elkaar voor de eerste wedstrijd in de kwartfinale van de . De wedstrijd haalt herinneringen op aan de twee Champions League-finales tussen beide ploegen in 2009 en 2011, waar als winnaar van het veld stapte.

"Ik denk niet dat de mentaliteit heeft om aan revanche te denken", vertelt Ricardo in gesprek met Goal . "Ze zijn meer gewend om het veld op te stappen en iedereen te verslaan omdat ze vinden dat ze dat moeten doen, niet omdat ze wraak moeten nemen of iets dergelijks."

"Op Old Trafford denk ik dat Manchester United veel druk zal gaan zetten, maar het resultaat is zeer onzeker en er kan van alles gebeuren. Ik durf geen resultaten te voorspellen. Ik denk niet dat Barcelona de favoriet is, ik denk dat het in deze soort wedstrijden altijd fifty-fify is."

Manchester kwalificeerde zich voor de kwartfinale na een sensationale comeback tegen Paris Saint-Germain afgelopen maand. De ploeg verloor op eigen veld 0-2 van de Franse grootmacht, waarna het de return in Parijs met 1-3 won dankzij een benutte strafschop van Marcus Rashford in blessuretijd.

The Red Devils stelden in december Ole Gunnar Solskjaer aan als interim-opvolger van José Mourinho en gaf de Noor onlangs een driejarig contract. De Spanjaard is blij met de definitieve aanstelling van Solskjaer. "Hij laat met resultaten zien dat hij op weg is om Manchester United terug te brengen naar hun rechtmatige plek."

"Hij heeft tegen alle verwachtingen in de kwartfinales bereikt en we gaan zien wat hij kan doen tegen een team als Barcelona. Ik denk dat het een groot succes is geweest om voor Solksjaer te kiezen. Hij is een jonge coach, die de club perfect kent en een van de beste coaches is van het nieuwe tijdperk van coaches."