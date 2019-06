Ricardo Carvalho: "Hazard is een geweldige aankoop"

Ricardo Carvalho is enthousiast over de komst van Eden Hazard bij Real Madrid. Hij verwacht mooie dingen van de Belgische vleugelaanvaller.

De Belg maakte deze zomer voor honderd miljoen euro de overstap van naar Los Blancos , waar hij een vijfjarig contract tekende. Zijn komst maakt deel uit van de grondige renovatie die wordt doorgevoerd in de Spaanse hoofdstad.

"Hij is een geweldige aankoop", vertelt Carvalho, die drie jaar voor Real speelde, in gesprek met Marca . "Ik ken hem goed en ik twijfel er niet aan dat hij het heel goed gaat doen. Hij zal meer ruimte hebben in Spanje. Hij is heel snel, erg sterk in de één op één en een team zoals Madrid met geweldige spelers zullen hem helpen."

Het seizoen 2018/19 was er een om snel te vergeten voor Real. Ze wonnen het WK voor clubs, maar dat was de enige prijs. Er werd drie keer van trainer veranderd, waar uiteindelijk Zinédine Zidane terugkeerde op zijn oude plek.

"Het is waar dat hij vorig jaar niet ging zoals gepland. Maar het team had jaren alles gewonnen en soms gebeurt dat in het voetbal. Je moet een geweldig team bouwen, dus het is belangrijk dat ze beginnen met het winnen van wedstrijden."