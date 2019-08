'Ribéry voert vergevorderde gesprekken en beslist binnen aantal uur'

Fiorentina is in verregaande onderhandeling met Franck Ribéry over een contract voor de 36-jarige aanvaller.

Dat weet transferspecialist Fabrizio Romano van Sky Italia maandagmiddag te melden. Naar verluidt hakt Ribéry binnen enkele uren definitief de knoop door aangaande zijn toekomst op clubniveau. De Franse vleugelaanvaller is transfervrij na zijn vertrek bij .

Over serieuze belangstelling heeft Ribéry echter niets te klagen. BILD en het Algemeen Dagblad wisten onlangs te melden dat Mark van Bommel heeft overwogen om de routinier naar te halen, daar de trainer van de Eindhovenaren de buitenspeler nog kent van hun gezamenlijke periode bij Bayern. PSV lijkt echter niet te kunnen voldoen aan de salariseisen van Ribéry.

PSV is echter niet de enige club die recent in verband is gebracht met Ribéry, want ook Dinamo Moskou, Spartak Moskou en het van Director of Football Marcel Brands werden aan hem gelinkt.

Dinamo en Spartak zouden de vleugelspits zelfs al een contractvoorstel hebben gedaan. De kans is echter groot dat Ribéry voor kiest, want de 81-voudig international van Frankrijk wil het liefst in een Europese topcompetitie actief blijven.

Ribéry, door media in Engeland en Duitsland ook genoemd bij Sheffield United en , is als alles doorgaat de achtste zomeraanwinst van Fiorentina. De meest in het oog springende aankoop van la Viola heet Kevin-Prince Boateng, die werd overgenomen van . De 32-jarige middenvelder speelde afgelopen seizoen enkele maanden op huurbasis voor , maar wist niet te imponeren in het Camp Nou.