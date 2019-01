Ribéry komt met snoeihard statement na kritiek op steak van 1200 euro

Franck Ribéry heeft via social media hard uitgehaald naar criticasters die commentaar hadden naar aanleiding van zijn vakantie.

De Franse vleugelaanvaller brengt zijn vakantie door in Dubai en hij at daar een Tomahawk steak van circa 1.200 euro in het restaurant van Nusret Gokce, beter bekend als 'Salt Bae'. Daarvan postte Ribéry op Instagram een filmpje en dat kwam hem op de nodige kritiek te staan.



In niet mis te verstane bewoordingen laat Ribéry via social media weten wat hij van die kritiek vindt. "Laten we beginnen met de jaloerse en boze mensen, die zijn voortgebracht door een kapot condoom. Neuk jullie moeders, oma's en jullie hele stamboom. Ik ben jullie niets verschuldigd. Mijn succes heb ik te danken aan God, mezelf en mijn familie en vrienden. Alle anderen zijn altijd als steentjes in mijn schoenen geweest", zo schrijft Ribéry.



"Ten tweede, aan alle pseudo-journalisten, die altijd mij en mijn acties bekritiseren (zoals de prijs van mijn eten, bijvoorbeeld). Waarom komt het niet in de media als ik geld doneer aan het goede doel? Het is mij altijd geleerd dat je wat moet weggeven als je veel krijgt", vervolgt de aanvaller. "Jullie praten liever over mijn vakantie met mijn familie, volgen iedere stap die ik zet. Jullie staan altijd klaar voor deze nutteloosheid."



Ribéry lijkt zich te gaan opmaken voor zijn laatste halfjaar in dienst van Bayern München. De aanvaller is in het bezit van een aflopende verbintenis en de club lijkt niet van plan om die nog te gaan verlengen. Ribéry zou zelf stiekem hopen op een langer verblijf in Zuid-Duitsland, maar heeft naar verluidt ook de mogelijkheid om terug te keren bij Galatasaray.