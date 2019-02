Ribéry bespreekt 'Salt Bae-affaire' in openhartig interview

Franck Ribéry komt in gesprek met L'Équipe terug op de affaire met 'Salt Bae' waarover begin januari de nodige ophef ontstond.

Ribéry bezocht de beroemde kok Nusret Gokce, beter bekend als Salt Bae, en speciaal voor de aanvaller van Bayern München werd een gouden Tomahawk steak bereid. De biefstuk werd besprenkeld met korrels van 24 karaats goud en kostte 1200 euro. Het kwam Ribéry op veel kritiek te staan, waar hij weer op reageerde met een scheldkanonnade.



De buitenspeler plaatste zelf een video op Instagram waarop de bereiding van de steak te zien was. In niet mis te verstane bewoordingen liet Ribéry daarna via social media weten wat hij van die kritiek vond. "“Laten we beginnen met de jaloerse en boze mensen, die zijn voortgebracht door een gescheurd condoom", schreef hij onder meer. "Neuk jullie moeders, oma’s en jullie hele stamboom. Ik ben jullie niets verschuldigd. Mijn succes heb ik te danken aan God, mezelf en mijn familie en vrienden. Alle anderen zijn altijd als steentjes in mijn schoenen geweest."



Nu is Ribéry iets genuanceerder in zijn bewoordingen, maar spijt heeft hij niet. "Ik doe wat ik wil in mijn privéleven. Laat het lekker bij het voetbal! Telkens lig ik onder een vergrootglas", verzucht de routinier. "Sommige media, ook de sociale media, zijn alleen maar geïnteresseerd in zulke dingen. Nooit gaat het over mijn prestaties, of over dat ik al zolang meega als voetballer. Genoeg andere spelers hebben daar hetzelfde gegeten als ik en dan wordt er niet over gesproken. Maar bij mij gaan de video's ervan rond. Sommigen halen er plezier uit om mij pijn te doen, maar ik betwijfel of voor hen een grote carrière als verslaggever in het verschiet ligt."



In het openhartige interview gaat Ribéry ook in op het feit dat hij geen deel meer uitmaakt van de nationale selectie van Frankrijk. Hij stopte in 2014 als international. Zijn redenen waren 'puur persoonlijk', zo vertelde hij destijds. "Er was veel waar ik een hekel aan had. In Frankrijk, mijn land, is er altijd wel iets wat me wordt verweten", stelt de 81-voudig international nu. "Natuurlijk heb ik me buiten het voetbal beziggehouden met veel bullshit, maar dat doet iedereen. Ik heb veel gedaan voor de nationale ploeg. Ik kon de hypocrisie niet meer verdragen."



Tot slot spreekt de 35-jarige Fransman zijn teleurstelling uit over het mislopen van de Ballon d'Or in 2013, toen hij eindigde op de derde plek achter Lionel Messi en de winnaar Cristiano Ronaldo. Ribéry won in dat jaar met Bayern de Champions League, de Europese Supercup, het WK voor clubteams, de Bundesliga en de DFB-Pokal. "Ik zag mezelf met de Ballon d'Or in handen. Dat is de waarheid", geeft hij toe. "Zelfs vandaag de dag vind ik nog dat ik de Ballon d'Or verdiende. Ik heb het nog steeds niet verwerkt. Ik heb er alles aan gedaan om 'm te winnen. Ik voldeed aan alle eisen: ik won alles wat ik kon winnen. Beter kon het niet! Ik had een heel, heel goed jaar. Er was dat jaar niets om jaloers op te zijn ten opzichte van Ronaldo of Messi. Het was een enorme klap. Ik vond de derde plek een vorm van groot onrecht."