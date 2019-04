Reus uit onvrede: "Ik wil niet in de spits spelen"

Marco Reus heeft toegegeven dat hij niet gelukkig is met de rol als spits, ondanks dat hij dit seizoen verschillende keren in die rol is ingezet.

De Duitser ging zaterdag met met 5-0 onderuit tegen , waarin Die Schwarzgelben al bij rust tegen een 4-0 achterstand aankeken. Reus speelde in zijn niet geliefde rol als spits.

"Iedereen weet dat dit niet mijn favoriete positie is en dat ik daar niet wil spelen, maar dat zou geen excuus mogen zijn", vertelt Reus in gesprek met Duitse media . "Iedereen speelt waar de coach hem opstelt."

Door de nederlaag staat Dortmund nu één punt achter koploper Bayern met nog zes wedstrijd te spelen in de . "Het was wederom een les voor ons, we hebben niet als een team gespeeld. Het enige positieve is dat we slechts één punt achter staan en dat Bayern ook twee, drie moeilijke wedstrijden te spelen heeft. Maar we hoeven niet over het kampioenschap te praten als we zo spelen."

'We speelden rampzalig, we hebben rampzalig verdedigd. Ik heb daar geen verklaring voor. We hebben geen druk uitgegoefend. Bayern was veel beter, dat moeten we toegeven. Niettemin moeten we deze nederlaag analyseren, we moeten tegen geen enkele tegenstander zo spelen."