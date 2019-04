Reus: "Özil is de beste speler met wie ik op het veld stond"

Mesut Özil krijgt weinig speeltijd onder Unai Emery, maar een voormalig ploeggenoot bij de nationale ploeg van Duitsland acht hem van wereldklasse.

Marco Reus noemt zijn landgenoot de beste voetballer met wie hij ooit op het veld stond. De ster van speelt of speelde met spelers als Robert Lewandowski, Mario Götze, Toni Kroos en Miroslav Klose, maar de balvirtuoos van staat wat hem betreft boven de rest.

Helaas voor Reus heeft Özil afgezwaaid bij de nationale ploeg vanwege een conflict met de Duitse bond (DFB). Hij beschuldigt hen van discriminatie en een toekomstige samenwerking tussen de twee Duitsers lijkt daarmee uitgesloten. De dertigjarige Özil lijkt weliswaar op weg naar de uitgang bij Arsenal, maar Borussia Dortmund is vermoedelijk niet de volgende werkgever van de assistkoning.

Özil heeft het moeilijk om te wennen aan de speelstijl van Emery, die van hem verlangt dat hij meer meeverdedigt en druk zet. Tegen werd hij onlangs echter Man van de Wedstrijd en Reus hoopt dat zijn favoriete speler het tij kan keren bij de Gunners.

Copa 90 vroeg hem naar zijn beste medespeler ooit en Reus aarzelde geen moment om Özil een hart onder de riem te steken. "Hoe hij goals creëert... hij is een speler met een heel scherp oog voor teamgenoten. Hij heeft zo veel assists in de Premier League en bij de nationale ploeg. Hij is heel inteliggent en dat zie je meteen", aldus de aanvoerder van Dortmund.

"Ik vond het altijd fijn om naast hem op het veld te staan en het is zonde dat hij zich heeft teruggetrokken [bij de nationale ploeg]. Ik hoop dat hij zijn goede vorm weer vindt en weer veel speeltijd krijgt bij Arsenal", besluit de aanvaller, die zelf ook een dipje kende in de .

Zijn ploeg gaf een ruime voorsprong op uit handen en is nu verwikkeld in een spannende titelrace. Zaterdag nemen beide ploegen het tegen elkaar op en Reus doet zijn best om de druk wat te verlichten in de jacht op de eerste titel sinds 2011/12. "We hadden een goede reeks en onze recente vorm is niet geweldig, maar het is belangrijk dat we rustig blijven. Ik praat met het team en zorg dat we positief blijven. We moeten geduld hebben."