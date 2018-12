'Respectloze' Rabiot voor onbepaalde tijd op PSG-bank

Adrien Rabiot stuurt aan op een vertrek bij Paris Saint-Germain. De Franse club is niet tevreden met de houding van de middenvelder.

Rabiot heeft een contract dat na het huidige seizoen afloopt. In de Ligue 1 is hij meestal een basisspeler in het elftal van Thomas Tuchel, maar daar gaat verandering in komen. "Hij heeft me verteld dat hij zijn contract niet zal verlengen en dat hij de club na dit seizoen wil verlaten, na het aflopen van zijn huidige contract", vertelt directeur Antero Henrique aan Yahoo . "De consequenties zijn heel duidelijk: hij zit voor onbepaalde tijd op de bank."



Aanvankelijk kreeg Henrique het signaal dat Rabiot positief stond tegenover een nieuw contract. De clubleiding voerde goede gesprekken met zijn moeder annex zaakwaarnemer, zo laat de beleidsbepaler weten. "Er leek perspectief om een nieuw contract te tekenen. We accepteerden bepaalde eisen die Rabiot stelde op sportief gebied. We hoopten dat hij nog jaren zou blijven, maar helaas zijn de gesprekken nu volledig stilgelegd."



"Het lijkt erop dat de speler en zijn zaakwaarnemer ons maandenlang hebben misleid. Ik vind het respectloos richting de club en de supporters, zeker omdat het gaat om een speler die ons shirt al droeg in de jeugdopleiding. Hij heeft altijd de volledige steun van de club gehad", maakt Henrique duidelijk. Hij wil niet ingaan op de vraag of Rabiot in januari al zou kunnen vertrekken, maar volgens de informatie van Yahoo is dat een realistisch scenario.



Eerder op de maandag meldde Le 10 Sport nog dat de 23-jarige middenvelder heeft bedankt voor de mogelijkheid om naar Tottenham Hotspur te gaan. The Spurs werden gezien als een van de grootste kanshebbers op zijn handtekening, maar hij zou geen interesse meer hebben. Volgens de berichtgeving is Barcelona de droomclub voor Rabiot, maar ook Arsenal en Manchester City houden hem in de gaten. De Fransman kwam sinds 2012 tot 163 competitieduels en veertien doelpunten voor PSG.