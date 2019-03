'Respectloze' Henderson krijgt veeg uit de pan: "Daar schaam ik me echt voor"

Montenegro ging afgelopen maandag in Podgorica met 1-5 onderuit tegen Engeland.

Michael Keane, Ross Barkley (tweemaal), Harry Kane en Raheem Sterling bezorgden the Three Lions een ruime overwinning in het Pod Goricomstadion. Stefan Savic hield vooral door het gedrag van -middenvelder Jordan Henderson een nare nasmaak over aan de interland.

"We weten allemaal dat we een veel kleiner team zijn dan hen, maar soms schaam ik me er echt voor dat ik dezelfde sport beoefen als enkele spelers. Jordan Henderson, bijvoorbeeld. Hij zei na ieder normaal duel tegen onze spelers dat ze een shirt na de wedstrijd zouden krijgen. Dat vind ik lelijk en respectloos", zo tekent Goal op uit de mond van de 28-jarige verdediger van .



"Ik zei tegen hem dat hij goed genoeg was om zich niet zo te gedragen. We zijn trots en spelen liever met dit team, dat vijf doelpunten incasseert, dan met een stel arrogante Engelsen", benadrukt Savic, die 48 interlands voor Montenegro achter zijn naam heeft staan. Overigens werd het duel in Podgorica overschaduwd door de racistische geluiden vanaf de tribune jegens enkele spelers van Engeland.



Montenegro moet naar aanleiding van die gebeurtenissen vrezen voor een straf van de UEFA. Na twee wedstrijden heeft het land één punt in de EK-kwalificatie, nadat de cyclus geopend werd met een gelijkspel tegen Bulgarije. In juni staan voor Montenegro ontmoetingen met Kosovo en Tsjechië op het programma. Engeland begon de weg naar het EK 2020 met ruime overwinningen op Tsjechië en Montenegro en staat in juni in de halve finale van de tegenover Oranje.