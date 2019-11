Respectloos, misplaatst, ondankbaar? Madridistas snappen ironie van Bale's vlag niet

De international van Wales wordt beschuldigd van respectloos gedrag richting Real Madrid, maar is dat niet een beetje hypocriet?

De relatie van Gareth Bale met is al lange tijd disfunctioneel, maar nu is een breuk haast onvermijdelijk na een sneer van de Welshman die nog lang herinnerd zal worden.

Nadat hij zijn land dinsdag met een zege op Hongarije aan een EK-ticket had geholpen, ging Bale lachend met zijn teamgenoten op de foto terwijl ze een vlag omhoog hielden met de tekst: 'Wales. Golf. Madrid. In that order.'

Bale zag het duidelijk als een grappige reactie op beschuldigingen vanuit Spanje dat hij liever voor Wales speelt of op de golfbaan staat dan dat hij in actie komt in Bernabéu.

Madridistas konden er echter niet om lachen. Voor de club, de fans en de media uit de Spaanse hoofdstad was de boodschap respectloos. Een 'grap' die veel meer dan een kern van waarheid bevatte.

In hun ogen zagen we hier hoe Bale de club bespotte die hem jaarlijks een slordige 17,5 miljoen euro betaalt.

Wellicht was dat juist de bedoeling. Misschien heeft de linkspoot er wel genoeg van om iedereen die bij Real betrokken is voor zich te winnen en wilde hij gericht een boodschap overbrengen aan iedereen die zich de laatste twee jaar tegen hem heeft gekeerd.

Tot deze interlandperiode hield de aanvaller zijn gevoelens over de manier waarop hij in Spanje wordt behandeld verborgen. Zijn zaakwaarnemer sprak zich meerdere keren namens hem uit, maar Bale zweeg altijd.

Maar nu, na de stunt met de vlag en de eerdere uitspraak dat hij liever voor Wales speelt dan Real Madrid, is het duidelijk dat Bale klaar is met de diplomatie.

Het is nu wel duidelijk dat we het einde naderen: Bale gaat Madrid binnenkort verlaten, in januari of aan het einde van dit seizoen.

Zinédine Zidane zal echter op de 30-jarige routinier blijven leunen totdat hij vertrekt.

Na Karim Benzema is Bale de meest betrouwbare aanvaller van Los Blancos. Dat is precies waarom Zidane hem bij de start van het seizoen weer in de basis zette, nadat hij in de zomer nog opzichtig probeerde om hem te verkopen.

De Franse coach heeft geaccepteerd dat het geen zin meer heeft om Bale te berispen of te proberen zijn gewoonten te veranderen. Dus zal hij simpelweg eruithalen wat er nog in zit met de recordaanwinst van Real.

Spaanse media schrijven dat Bale niet wordt bestraft voor het incident met de vlag, maar diezelfde media zijn zelf niet zo vergevingsgezind als de club.

Woensdag kreeg de aanvaller door de terugkeer van Luis Enrique als bondscoach een beetje ademruimte, maar donderdagochtend kwamen de twee grote sportkranten uit Madrid alsnog op het incident terug.

"Respectloos, misplaatst, ondankbaar. In die volgorde", kopte Marca gevat. Tegenhanger AS maakte een woordspeling met een golfterm en schreef dat 'Bale in een hole terechtkomt'.

Tomas Roncero, redacteur van de Real Madrid-sectie van AS, zei dat zijn vlag voor Bale de tekst 'Out, Out, Out' zou krijgen. TV-presentator Josep Pedrerol van El Chiringuito stelde voor dat president Florentino Perez de speler 'uit de club zou schoppen'.

Afgelopen zomer had Real de kans om dat laatste te doen toen Bale op weg leek naar de Chinese Super League. Perez blokkeerde de transfer echter toen Marco Asensio eind juli zwaar geblesseerd raakte, tot grote frustratie en schaamte van Zidane.

Bale's actie in Cardiff moet gezien worden als een komische reactie op de constante kritiek die hij onderging, in plaats van een onprofessioneel gebaar.

De woorden op de vlag, die zelfs werden gezongen door teamgenoten Joe Allen en Sam Vokes, kwamen oorspronkelijk voort uit opmerkingen van voormalig Real-speler Predrag Mijatovic, die beweerde dat Bale meer aan Wales en golf denkt dan aan Madrid.

Er is ongetwijfeld een campagne tegen hem gevoerd door de media in Madrid. Hij is geen heilige en hij had inderdaad meer kunnen doen om het publiek in de Spaanse hoofdstad tevreden te maken, maar hij is absoluut hard behandeld.

Bale's regelmatige blessureleed maakten hem tot een makkelijk doelwit als er dagelijks weer dertig sportpagina's moesten worden gevuld. Hetzelfde geldt voor zijn prijskaartje van 100 miljoen euro en zijn torenhoge salaris.

Het feit dat hij weigert in het openbaar Spaans te spreken en dat hij niet zou kunnen opschieten met sleutelfiguren uit de selectie, zorgde ervoor dat hij als 'einzelgänger' werd bestempeld. Hij was daardoor een makkelijke zondebok als het slecht ging met de club.

Bale heeft sinds zijn komst in 2013 een sleutelrol gespeeld in vier eindzeges in de en eentje in LaLiga. Maar iedere keer als hij geen 100 procent toewijding aan Real Madrid laat zien, worden die successen snel vergeten.

Marca liet vanaf het allereerste begin al zien waar de Welshman mee te maken zou krijgen. "Bale weet niet hoe hij moet voetballen. Hij weet alleen hoe hij moet rennen", schreef de krant nadat de nieuweling had gescoord bij zijn debuut tegen .

Er zat wel een kern van waarheid in die beoordeling, aangezien Bale's atletische en dynamische stijl nooit helemaal paste bij het technische spel in Spanje.

Toch heeft hij indrukwekkende doelpuntencijfers neergezet met 104 treffers in 238 wedstrijden.

Desondanks is het negatieve aspect rondom Bale nooit helemaal weggevallen en is hij nooit een favoriet van de fans geworden. Deze nieuwste episode zal zeker een terugslag veroorzaken wanneer de Koninklijke zaterdag ontvangt in Bernabéu.

Nu hij weer fit is zal Bale zeker een belangrijk onderdeel van Zidane's team vormen en hij zou zelfs een basisplek kunnen krijgen. Er staat hem in dat geval een vijandige ontvangst te wachten.

Hoewel de aanvaller wel gewend is aan incidenteel gefluit of gejoel, moet Bale nu waarschijnlijk de volledige woede van de achterban onder ogen zien. Volgens de Madridistas heeft hij immers openlijk de club belachelijk gemaakt. Mogelijk hebben sommige fans zelf ook een 'komische' vlag meegenomen.

In dit stadium kan het Bale echter duidelijk niets meer schelen. Misschien kan hij er zelfs de grappige kant van inzien.

Ten slotte beschuldigen de fans hem van een gebrek aan dankbaarheid en respect, terwijl zij hem de laatste twee jaar geen van beide hebben getoond.