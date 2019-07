'Respectloos' Man City door de mangel gehaald: "Ze kwamen alleen voor geld"

Manchester City was in de afgelopen dagen, net als Wolves, West Ham en Newcastle United, actief in China voor de Premier League Asia Trophy.

De regerend landskampioen heeft, in tegenstelling tot de andere Engelse clubs, echter geen goede indruk achtergelaten in het Aziatische land en bevindt zich nu midden in een heuse mediastorm, aangezwengeld door het grootste staatspersbureau Xinhua.

Waar Wolverhampton, West Ham en Newcastle in China de tijd namen om met fans te praten en andere tripjes te ondernemen, wordt 'respectloosheid' en 'discriminerend gedrag' verweten. Als voorbeeld wordt door Xinhua een incident aangehaald waarbij manager Josep Guardiola een groep wachtende fans voorbij beende zonder even een praatje te maken of een handtekening uit te delen: "Op zichzelf genomen had dit een eenmalig incident kunnen zijn, vanwege een jetlag of een druk schema. Maar helaas voor de Chinese fans en de lokale media, bleek dit slechts één voorbeeld uit velen te zijn van de complete respectloosheid die Manchester City tegenover zijn Chinese gastheren toonde."

Xinhua stipt verder aan dat Manchester City alleen oog had voor de betalende Engelse fans en media en die uit China links liet liggen. Het persbureau spreekt dan ook van 'discriminerend gedrag': "Hun verschijning in China was voor de kampioen van de Premier League niets meer dan een commerciële verplichting. Hun gebrek aan enthousiasme en hun onverschilligheid staat dan ook in sterk contrast met dat van de vertegenwoordigers van de andere clubs."



Wolverhampton organiseerde bijvoorbeeld een meet-and-greet-sessie met lokale fans en de club bestempelde de trip later als een 'enorm succes'. "Terwijl de andere clubs probeerde om de harten van de lokale inwoners te winnen, leek het enige doel van Manchester City hier in China te zijn om hun portemonnees te vullen. Hun arrogante houding en het geloof dat zij de belangrijkste trekpleister van de Premier League Asia Trophy waren, was misplaatst en compleet het tegenovergestelde van de houding van de andere clubs. Die clubs verlaten China vandaag met respect en nieuwe fans op zak; Manchester City verlaat China met niets."