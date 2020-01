Reserverol verklaard: "Ajax is Europese top, dat is een wezenlijk verschil"

Kik Pierie maakte afgelopen zomer de overstap van sc Heerenveen naar Ajax.

De negentienjarige verdediger speelde in de eerste seizoenshelft nog geen enkele wedstrijd in de hoofdmacht van de Amsterdammers. Desondanks maakt Pierie zich geen zorgen over zijn situatie en ontwikkeling bij , zo vertelt hij in gesprek met FOX Sports .

"Je moet naar het grote plaatje kijken. Heel veel mensen van buitenaf denken natuurlijk: oh, hij speelde , nu niet meer, waarom doe je dat? Maar ik denk dat deze stap op de lange termijn uiteindelijk beter is voor mijn ontwikkeling. Ik denk dat ik uiteindelijk beter word van deze stap", zo begint Pierie, die donderdag met Ajax een oefenduel met KAS Eupen met 2-0 wist te winnen.

"Als je kijkt naar het verschil tussen en Ajax, is dat bizar groot. Heerenveen is linkerrijtje Eredivisie en Ajax is Europese top. Dat is een wezenlijk verschil."

"Jullie zien het misschien niet elke dag, maar er wordt hier veel meer geëist. Het niveau is veel hoger, ook op de training. Ik word fysiek, mentaal en voetbaltechnisch een completere speler", gaat de jonge verdediger, die het afgelopen halfjaar vijftien wedstrijden voor Jong Ajax in de speelde, verder.

"Ik weet niet precies hoeveel, maar ik ben een paar kilo aangekomen. In spieren, welteverstaan. Met de club heb ik een plan opgesteld en daar hebben beide partijen vertrouwen in."

"Ik wil me al vanaf dag één laten zien en dat is niet veranderd. Het is een nieuw jaar, we hebben een voorbereiding gedraaid en ik wil me zoveel mogelijk laten zien. Ik ben helemaal niet bezig met wanneer ik moet spelen of kansen, ik focus me op het plan en daar ben ik iedere dag mee bezig. Dan zien we vanzelf wat er op mijn pad komt", concludeert Pierie.

De blessure van Daley Blind heeft hem niet ongeduldiger gemaakt. "Of iemand nu geblesseerd is of niet, je moet je elke dag laten zien. De honger om mezelf in wedstrijden te laten zien had ik in de eerste seizoenshelft al, dat heb je altijd. Het is niet dat je ineens meer gaat geven als er iemand geblesseerd is."