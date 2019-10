'Reputatie Neymar maakte einde aan Premier League-interesse'

Neymar stond in de afgelopen transferperiode hoog op het wensenlijstje van Manchester United.

Een megadeal met Paris Saint-Germain voor de Braziliaanse aanvaller werd echter nooit gesloten. Volgens The Athletic waren er op de burelen op Old Trafford te veel twijfels over de extravagante levensstijl van Neymar en zijn toewijding aan het vak van profvoetballer.

Ed Woodward, als vice-voorzitter verantwoordelijk voor het aan- en verkoopbeleid van , wil naar verluidt minstens een speler in de selectie hebben die in potentie de Ballon d'Or kan winnen. The Red Devils hadden de financiële mogelijkheden om Neymar naar de Premier League te halen, maar een bod richting bleef uit.

Er waren ook zorgen over de mogelijke onderhandelingen met de vader van Neymar, die zijn zoon op zakelijk gebied bijstaat. Hij zou altijd het onderste uit de kan willen halen tijdens contractbesprekingen, wat de beleidsbepalers in Manchester schijnbaar afschrikte.

Niet alleen het financiële gedeelte is de reden dat de vermeende interesse in Neymar nooit werd geconcretiseerd door Manchester United. Er waren ook teveel zorgen over de handel en wandel van de 27-jarige aanvaller buiten het veld. Neymar laat zich als speler van PSG regelmatig zien in het nachtleven van Parijs, met verschillende bekende mensen aan zijn zijde. Daarnaast krijgen zijn volgers op de sociale media geregeld updates over zijn belevenissen in de privésfeer. Dt alles bij elkaar heeft ervoor gezorgd dat the Mancunians de hand op de knip hielden deze zomer.

Neymar staat nog tot medio 2022 onder contract bij PSG, maar het is niet onwaarschijnlijk dat de aanvaller tussentijds vertrekt uit het Parc des Princes. De honderdvoudig international van Brazilië leek in de meest recente transferperiode klaar voor een terugkeer bij . Een topdelegatie van de Spaanse kampioen onderhandelde meerdere malen met een afvaardiging van PSG, maar tot een overeenkomst leidde dat niet. Ook de vermeende interesse van zorgde er niet voor dat Neymar terugkeerde in LaLiga.