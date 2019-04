Rentree Luca Zidane wekt verbazing: "Dit is niet goed voor zo'n jongen"

Niet Keylor Navas of Thibaut Courtois maar Luca Zidane verdedigde zondagavond het doel van Real Madrid in het competitieduel met Huesca (3-2).

Courtois zit in de ziekenboeg en Zinédine Zidane wilde Navas naar eigen zeggen rust geven na zijn verplichtingen voor Costa Rica in de interlandperiode. Zodoende maakte de twintigjarige zoon van Zinédine Zidane zijn opwachting tussen de palen en dat was niet de eerste keer.

Zidane gunde zijn zoon in mei vorig jaar al zijn debuut in de hoofdmacht, in LaLiga bij (2-2). "Ik ben blij voor hem én voor zijn thuisdebuut met een overwinning. Hij is de derde doelman. Courtois is geblesseerd en ik wilde Navas rust geven. Het is goed gegaan", verklaarde Zidane na afloop. "Ik heb Luca niet laten spelen omdat hij mijn zoon is. Ik heb een voetballer van in het veld gezet."



"Thuis zullen we het over de wedstrijd hebben. Ik denk dat het een mooie kans was en dat hij het goed heeft gedaan. Hij heeft karakter en persoonlijkheid. Hij maakt al zestien jaar deel uit van de jeugd van Real Madrid en dat is veelzeggend", vervolgde de oefenmeester. "Ik praat niet als een vader. Ik praat als een trainer, dat is mijn vak. Ik vind dat hij erg volwassen is en dat hij ook klaar is om te spelen. Hij is niet bang, daar houd ik van. Als ze niet de druk van het Santiago Bernabéu voelen, verdienen ze om te spelen."



Luca Zidane zelf was zeer te spreken over zijn eerste wedstrijd voor eigen publiek. "Ik ben erg trots op datgene wat tot op heden is gebeurd. Ik kom uit de jeugd en na veel jaren werken heb ik mijn debuut in het Bernabéu kunnen maken. Dat is een droom." Op sociale media zetten de dit seizoen toch al niet verwende supporters van Real Madrid hoe dan ook volop vraagtekens bij de beslissing van Zidane. Bernd Schuster heeft ook zo zijn bedenkingen over de beslissing van Zidane senior.



"Dat gedoe met een vader als trainer en een zoon als voetballer heeft mij nooit kunnen bekoren", beaamde de oud-voetballer en -trainer van Real Madrid in gesprek met diverse Spaanse media. "Dit is niet goed voor zo'n jongen." Luca Zidane is de eerste doelman van Real Madrid Castilla, dat op het derde niveau van Spanje uitkomt. Na het winterse vertrek van Kiko Casilla naar Leeds United schoof de in Marseille geboren Zidane een plek in de pikorde op.